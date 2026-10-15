Karate – Studenti-atleti di alto livello: otto atleti del Piacenza Farnesiana certificati per l’anno scolastico 2026/2027

Conciliare l’attività sportiva di alto livello con gli impegni scolastici non è sempre facile. Proprio per rispondere a questa esigenza, da diversi anni è attivo il Progetto Studente-atleta di alto livello, confermato anche per l’anno scolastico 2026/2027 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 15 settembre 2026.

Il progetto è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che praticano attività sportive di rilevanza nazionale e che possiedono gli specifici requisiti tecnici stabiliti dalla Commissione ministeriale per essere riconosciuti come studenti-atleti di alto livello.

Per ciascuno studente-atleta viene individuato un docente interno con il ruolo di tutor scolastico, che collabora con un tutor sportivo esterno, referente dell’organismo sportivo di appartenenza, per favorire il coordinamento tra il percorso scolastico e gli impegni agonistici, tenendo conto del calendario delle gare e degli allenamenti.

L’obiettivo è quello di garantire un equilibrio tra formazione scolastica e attività sportiva, valorizzando il ruolo educativo e sociale dello sport e tutelando, al tempo stesso, il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti-atleti.

Un percorso su misura per conciliare scuola e sport

Il Progetto Studente-atleta di alto livello per l’anno scolastico 2026/2027 prevede una serie di misure pensate per agevolare la conciliazione tra gli impegni scolastici e quelli agonistici, tra cui:

Percorso Formativo Personalizzato (PFP): il Consiglio di classe predispone un percorso individualizzato, adattando le modalità didattiche e organizzative alle esigenze sportive dello studente, senza ridurre gli obiettivi formativi previsti.

il Consiglio di classe predispone un percorso individualizzato, adattando le modalità didattiche e organizzative alle esigenze sportive dello studente, senza ridurre gli obiettivi formativi previsti. Flessibilità nelle interrogazioni e nelle verifiche: è possibile concordare la programmazione delle prove di valutazione e valutare eventuali spostamenti in caso di gare, impegni agonistici o rientri da trasferte sportive.

è possibile concordare la programmazione delle prove di valutazione e valutare eventuali spostamenti in caso di gare, impegni agonistici o rientri da trasferte sportive. Deroghe ai limiti di frequenza scolastica: nei casi previsti dalla normativa, possono essere applicate deroghe al limite minimo di frequenza, affinché le assenze legate agli impegni sportivi non compromettano la validità dell’anno scolastico.

nei casi previsti dalla normativa, possono essere applicate deroghe al limite minimo di frequenza, affinché le assenze legate agli impegni sportivi non compromettano la validità dell’anno scolastico. Strumenti digitali e piattaforme di e-learning: possibilità di utilizzare risorse online per seguire le attività didattiche e recuperare le lezioni anche durante gli spostamenti e le trasferte agonistiche.

Otto atleti del Karate Piacenza Farnesiana protagonisti

Anche il Karate Piacenza Farnesiana festeggia un importante riconoscimento: sono infatti otto i suoi giovani atleti che hanno ottenuto dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) la certificazione sportiva per l’accesso al Progetto Studente-atleta di alto livello, grazie ai prestigiosi risultati conseguiti in ambito agonistico.

Gli atleti si allenano sotto la guida del Maestro Gian Luigi Boselli, del tecnico Giorgio Livelli, dell’istruttore Pier Paolo Cagnoni e del Maestro Daniele Rillosi.

Ecco i nomi degli otto atleti che si sono distinti per i risultati sportivi raggiunti:

Eva Dallavalle

Ginevra Livelli

Gaia Granelli

Sofia Bouraya

Michelle Rizzoli

Lorenzo Centonze

Leonardo Scanacapra

Paul Denis Popovici

Un risultato importante che premia l’impegno, la costanza e la determinazione di questi giovani karateka, capaci di distinguersi sul tatami e di portare avanti, allo stesso tempo, il proprio percorso scolastico.

Per il Karate Piacenza Farnesiana è motivo di grande soddisfazione vedere riconosciuto il valore sportivo dei propri atleti e il lavoro svolto quotidianamente da tecnici e istruttori. Un riconoscimento che conferma quanto la disciplina, la passione e la dedizione siano fondamentali per crescere nello sport e nella vita.

Complimenti a tutti gli atleti e ai loro tecnici per questo prestigioso traguardo!