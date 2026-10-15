Piacenza, Nibbiano&Valtidone, Fiorenzuola: confermato il sostegno della Banca di Piacenza

“Banca di Piacenza, partner affidabile anche nello sport” non è solo uno slogan, ma un modo di essere di una Banca del territorio sempre attenta allo sviluppo economico e sociale della comunità nella quale opera. Avendo consapevolezza del valore dell’attività sportiva nella crescita educativa soprattutto dei giovani ma non solo, anche quest’anno (stagione sportiva 2026-2027) la Banca di Piacenza ha rinnovato le convenzioni con le tre principali società calcistiche piacentine che militano nel campionato di serie D: a Piacenza e Fiorenzuola si è aggiunto il Nibbiano&Valtidone.

Gli accordi di collaborazione sono stati firmati nella Sala Ricchetti della Sede centrale dell’Istituto di credito tra la Direzione della Banca e i presidenti delle società.

Piacenza calcio

Nel caso del Piacenza Calcio la convenzione è stata siglata dal vicedirettore generale Lodovico Mazzoni e dal presidente del club biancorosso Marco Polenghi, presente alla firma anche il consigliere del Piace Giangiacomo Ponginibbi e i calciatori Jacopo Silva e Nicola Trombetta. Le parti hanno espresso reciproca soddisfazione per aver dato seguito ad una partnership avviata già sei anni fa ed estesa non solo alla Prima squadra. «La continuità dell’appoggio che ci garantisce Banca di Piacenza – ha commentato il presidente del club Polenghi – ci gratifica. Siamo due realtà che hanno in comune la custodia del territorio e la volontà di valorizzarlo. Il nostro obiettivo è quello di portare Piacenza al di fuori dei confini provinciali con l’ambizione di crescere e di essere sempre più impattanti a livello nazionale».

Nibbiano&Valtidone

Per quanto si riferisce alla “matricola terribile” Nibbiano&Valtidone, il contratto di sponsorizzazione è stato firmato dall’a.d. e direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi e dal presidente del club Valter Alberici, accompagnato dal vicepresidente Cristiano Grandi. «Ci fa onore avere al nostro fianco la banca più importante del territorio», ha dichiarato il presidente Alberici che, commentando il brillante avvio di campionato (primi nel girone B), lo ha giudicato «al di sopra delle più rosee previsioni, anche se eravamo ottimisti», ma conseguenza di «una buona programmazione». Quest’anno, oltre alla prima squadra, il Nibbiano&Valtidone ha allestito una formazione di Juniores nazionali sulla quale ci sono grandi aspettative. «Siamo il più piccolo centro italiano ad avere una squadra in serie D – ha concluso Alberici – e ci riempie d’orgoglio avere portato il calcio di livello in Valtidone, che ci ripaga con vicinanza ed entusiasmo: giochiamo a Borgonovo e lo stadio è quasi sempre sold out».

Fiorenzuola

La convenzione con il Fiorenzuola Calcio è stata firmata dal presidente della società Luigi Pinalli e dall’a.d. edirettore generale della Banca Angelo Antoniazzi, presente anche il vicedirettore generale Pietro Boselli. «Siamo contenti per la conferma di questa collaborazione che si rinnova da anni, ma siamo molto dispiaciuti dell’improvvisa scomparsa del presidente Nenna, con il quale dialogavamo spesso», ha commentato il presidente Pinalli, che ha confermato l’impegno massimo verso il settore giovanile: «Stiamo ampliando il nostro centro sportivo dedicato a Alberto Bricchi con due campi in erba naturale ed uno con erba sintetica più altrettanti spogliatoi; in questo modo riusciremo ad accontentare le tantissime famiglie fiorenzuolane che ci chiedono di far giocare i loro figli».

In occasione della firma delle convenzioni, le tre società (Piacenza Calcio, Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola Calcio) hanno donato alla Banca una maglia della prima squadra personalizzata e una del settore giovanile.