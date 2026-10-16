Stagione del Teatro Duse di Cortemaggiore 2026/2027 dal 23 ottobre al 9 maggio

Un teatro che cresce, una stagione che si consolida e un programma che sceglie di attraversare linguaggi, storie e sensibilità differenti. È questa la direzione della terza stagione del Teatro Duse di Cortemaggiore, che per il 2026/2027 torna a proporre un calendario articolato tra prosa, concerti e teatro dialettale, accanto a produzioni originali e appuntamenti dedicati alla musica e al teatro civile.

“Sguardi, parole, musica” è il titolo scelto per la nuova stagione: tre parole che raccontano altrettante possibilità di abitare il teatro. Guardare le storie che salgono sul palco, ascoltare le parole degli autori e degli interpreti, lasciarsi attraversare dalla musica. Ma soprattutto tornare a condividere un’esperienza dal vivo. La proposta nasce con l’obiettivo di offrire al territorio un programma capace di coniugare qualità artistica, pluralità dei linguaggi e attenzione al pubblico, valorizzando artisti di rilievo nazionale e internazionale accanto alle realtà locali.

È proprio questa dimensione di luogo culturale della comunità a rappresentare uno degli elementi centrali del percorso del Duse. Un progetto che trova il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Banca di Piacenza, che accompagnano la crescita dell’attività teatrale.

«Nell’ambito delle proprie linee strategiche volte alla restituzione alla comunità dei luoghi di pregio da tempo chiusi o dimenticati, la Fondazione di Piacenza e Vigevano sta sostenendo con convinzione questa stagione teatrale – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -, una rassegna ricca e variegata, che comprende produzioni di livello e proposte espressione del tessuto culturale del territorio. Un approccio che ha fatto di questo delizioso teatro un luogo per la fruizione collettiva della cultura, che mancava a Cortemaggiore, e uno spazio di incontro e aggregazione per la comunità. Il nostro augurio è che in futuro, puntando sulla qualità delle proposte artistiche, esso possa divenire anche un elemento di attrazione turistica per il territorio».

Il rapporto con Cortemaggiore è infatti una delle chiavi della stagione. Il teatro non viene pensato come un luogo separato dalla città, ma come uno spazio che dialoga con la comunità, con le sue realtà culturali e con il suo pubblico.

«Quello che ci interessa è che il Duse continui a essere un teatro aperto, nel senso più pieno della parola», spiega Luca Tacchini, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Cortemaggiore. «Un luogo dove possano incontrarsi spettacoli di qualità, artisti importanti, compagnie del territorio e persone che magari entrano a teatro per la prima volta. La terza stagione è il risultato di un lavoro condiviso e rafforza una presenza culturale che per Cortemaggiore è diventata sempre più significativa. Il teatro è uno dei luoghi attraverso cui una comunità racconta se stessa, ma anche attraverso cui può conoscere mondi nuovi.»

Ad aprire ufficialmente la stagione sarà proprio un momento dedicato all’incontro con il pubblico. Venerdì 23 ottobre, alle 21, il Teatro Duse presenterà il nuovo cartellone con un brindisi inaugurale, seguito alle 21.30 dal concerto dei Molleggiati della Celentaneide insieme a Mel Previte, storico chitarrista di Ligabue. Una serata a ingresso gratuito pensata come una vera apertura delle porte del teatro: non soltanto la presentazione di un programma, ma l’inizio di un nuovo percorso condiviso.

La stagione di prosa, coordinata da Mino Manni, costruisce un percorso che attraversa alcuni dei grandi temi della contemporaneità: la libertà, l’identità, il coraggio, la memoria, la coscienza, l’amore e il rapporto con gli altri.

«Abbiamo cercato di costruire una stagione nella quale gli spettacoli fossero molto diversi tra loro, ma avessero una cosa in comune: la capacità di lasciare una domanda», racconta Mino Manni, coordinatore della Prosa del Teatro Duse. «Ci sono testi conosciuti e storie da riscoprire, interpreti importanti e produzioni che nascono da uno sguardo molto contemporaneo. Dal tema della coppia alla libertà di Alfonsina Strada, dalla memoria di Gaber fino all’amore e alle relazioni di “Se l’amore è cieco la notte è il suo elemento”. Il teatro, quando funziona, non dà risposte: apre uno spazio dentro il quale ciascuno può trovare la propria.»

Si comincia il 3 novembre con “Coppia aperta, quasi spalancata”, il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame interpretato da Chiara Francini, una commedia che affronta con ironia il tema della coppia, della libertà e dell’emancipazione femminile.

Il 5 dicembre sarà la volta di “Made in Italy”, con Barbara De Rossi, spettacolo che attraversa l’identità italiana attraverso storie, memorie ed emozioni. Il 16 gennaio arriverà “Novecento”, dal testo di Alessandro Baricco, con Sergio Mascherpa, mentre il 30 gennaio sarà protagonista “Alfonsina”, interpretato da Monica Faggiani e dedicato alla straordinaria storia di Alfonsina Strada.

Il 27 febbraio il Duse renderà omaggio a Giorgio Gaber con un tributo al suo teatro-canzone. La stagione di prosa si concluderà il 20 marzo con “Se l’amore è cieco la notte è il suo elemento”, della Compagnia Manni-Ossoli, con la regia di Mino Manni.

Accanto alla prosa, la musica attraverserà l’intera stagione con proposte differenti per generi e provenienze. Dalla Abigail Lapell, per la prima volta in Italia, fino al Lotus Trio e al loro swing- jazz contemporaneo. Il giorno di Natale, il 25 dicembre, arriveranno direttamente dagli Stati Uniti d’America i Triumphant Voices of Gospel, per una serata dedicata alla musica gospel, alla condivisione e alla spiritualità.

E poi il dialetto, la memoria e il sorriso. Dal 27 marzo al 24 aprile 2027 torna per la quinta edizione “…E io rido!”, la rassegna magiostrina dedicata al teatro dialettale. Un appuntamento che rappresenta forse nel modo più diretto il legame tra il Duse e la sua comunità: il palcoscenico diventa il luogo nel quale una lingua, una tradizione e un modo di raccontare il mondo continuano a vivere attraverso le compagnie e il pubblico del territorio.

La stagione si chiuderà l’8 e il 9 maggio 2027 con la Compagnia “Il Filo di Arianna”, riportando al centro quella dimensione partecipativa che attraversa l’intero progetto del Duse.

Un programma, dunque, nel quale convivono grandi nomi e realtà locali, musica e parola, ironia e memoria, storie intime e grandi questioni collettive. Perché la terza stagione del Teatro Duse nasce con un’idea semplice: fare del teatro un luogo nel quale tornare a incontrarsi, ogni volta con uno sguardo diverso.

IL PROGRAMMA

🗓️ 23 ottobre 2026 | 🕒 21:00

Presentazione della Stagione Teatrale



Intervengono:

Mino Manni, Direttore artistico della Prosa

Luigi Merli, Sindaco di Cortemaggiore

Luca Tacchini, Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Davide Rossi, Presidente Fedro

La serata inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro Duse, illustrando il cartellone degli spettacoli e gli obiettivi culturali che accompagneranno il pubblico nei mesi successivi. Un momento di incontro tra istituzioni, artisti e cittadini, per condividere il valore del teatro come luogo di comunità, dialogo e crescita culturale.

Concerto della Celentaneide band con la partecipazione di Mel Previte – Ingresso gratuito

Una serata speciale per inaugurare la terza stagione del Teatro Duse, con la presentazione del nuovo cartellone e, a seguire, il concerto dei Molleggiati della Celentaneide, Oscar Abelli (batteria), Martin Iotti (basso), Oracle King (voce), Stecca (voce), Cristian Galletti (chitarra acustica) e Mel Previte, storico chitarrista di Ligabue.

🗓️ 3 novembre 2026 | 🕒 21:00 | Prosa

Coppia aperta, quasi spalancata – con Chiara Francini e Alessandro Federico – Testo di Dario Fo e Franca Rame

Una delle commedie più amate di Dario Fo e Franca Rame racconta, con ironia irresistibile, le contraddizioni della coppia contemporanea. Antonia accetta la proposta del marito di vivere una “coppia aperta”, ma quando sarà lei a ritrovare fiducia in se stessa gli equilibri si ribalteranno completamente. Una riflessione brillante sulla libertà, l’emancipazione femminile e i rapporti di potere, interpretata con straordinaria energia da Chiara Francini e Alessandro Federico.

🗓️ 28 novembre 2026 | 🕒 21:00 | Concerto

Abigail Lapell – Concerto folk – Cantautrice canadese – Prima volta in Italia

La pluripremiata cantautrice canadese Abigail Lapell arriva per la prima volta in Italia con il suo raffinato folk contemporaneo. Le sue composizioni uniscono scrittura poetica, atmosfere nordamericane e melodie di grande intensità emotiva. Accompagnata dalla sua voce inconfondibile, conduce il pubblico in un viaggio fatto di racconti, paesaggi e sentimenti universali. Un appuntamento dedicato agli amanti della grande canzone d’autore.

🗓️ 5 dicembre 2026 | 🕒 21:00 | Prosa

Made in Italy – con Barbara De Rossi – Testo di David Norisco – Regia di Francesco Branchetti

VIDEO ART EMANUELE ROSSI – Produzione ASSOCIAZIONE CULTURALE FOXTROT GOLF

Uno spettacolo che racconta l’identità italiana attraverso storie, ricordi ed emozioni. Barbara De Rossi accompagna il pubblico in un percorso che intreccia memoria collettiva e vissuti personali, offrendo uno sguardo sensibile sul nostro Paese. Un racconto teatrale capace di alternare leggerezza e riflessione, valorizzando il patrimonio culturale italiano.

🗓️ 25 dicembre 2026 | 🕒 21:00 | Concerto

Triumphant Voices of Gospel – Concerto Gospel

The Triumphant Voices of Gospel è un gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nell’area più tradizionale degli Stati Uniti, dove ancora la dimensione “church” è fortissima. Fondati nel 2006 con il nome “Voices of Life”, in seguito trasformato in “1Voice”, diventano resident band dei celebri “gospel brunch” alla House of Blues di Orlando, conquistando il pubblico e attirando l’attenzione di leggende del gospel come Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li invitano a seguirli in veste di backing band e cori per le loro tournee nazionali.

Da queste collaborazioni la band si esibisce al fianco di nomi come Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard.

Questa formazione – con Lolita Lowe come voce principale – porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul del Sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere. Di volta in volta diretti da grandi lead singers, che non solo incantano con il loro talento vocale ma anche con travolgenti coinvolgimenti del pubblico, le voci dei TV sono capaci di creare un’atmosfera di grande festa e gioia.

🗓️ 16 gennaio 2027 | 🕒 21:00 | Prosa

NOVECENTO di Alessandro Baricco con Sergio Mascherpa

Il celebre monologo di Alessandro Baricco racconta la storia del pianista Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, nato e cresciuto su un transatlantico senza mai mettere piede sulla terraferma. Una favola moderna che parla di libertà, destino e paura di scegliere. Una narrazione intensa che continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.

🗓️ 30 gennaio 2027 | 🕒 21:00 | Prosa

Alfonsina – con Monica Faggiani – Regia di Monica Faggiani – La storia di Alfonsina Strada

Lo spettacolo racconta la straordinaria vicenda di Alfonsina Strada, unica donna ad aver corso il Giro d’Italia insieme agli uomini. Una storia di coraggio, determinazione e libertà che attraversa il Novecento italiano. Il ritratto di una pioniera che ha saputo infrangere ogni barriera sociale e sportiva.

🗓️ 12 febbraio 2027 | 🕒 21:00 | Concerto

Italian Graffiti Jazz – Lotus Trio

Una formazione che propone un raffinato concerto swing-jazz interamente cantato in italiano. La band rilegge con eleganza contemporanea, sensibilità jazz e una forte spinta all’improvvisazione i grandi classici degli anni ’30-’60, evocando lo spirito intramontabile di Buscaglione e Carosone. Sul palco: Giulia Prandelli (voce), Fabio Levi (pianoforte e cori) e Thomas Dal Cappello (contrabbasso e cori). Una proposta di alto livello, perfetta per appassionati e neofiti.

🗓️ 27 febbraio 2027 | 🕒 21:00 | Concerto in prosa

​​“Anche per oggi parla Gaber” Il teatro-canzone di Giorgio Gaber, di e con Giulio Estremo.

Uno spettacolo musicale dedicato al grande maestro del teatro-canzone italiano. Canzoni, monologhi e riflessioni ripercorrono il percorso artistico di Giorgio Gaber, restituendone tutta l’attualità e la capacità di leggere la società con ironia, intelligenza e profondità. Un omaggio a un autore che continua a parlare al presente.

🗓️ 20 marzo 2027 | 🕒 21:00 | Prosa

Se l’amore è cieco la notte è il suo elemento – tratto dalle scene d’amore di Shakespeare ( Macbeth, Amleto, Otello) – Compagnia Manni-Ossoli – Regia di Mino Manni

La Compagnia Manni-Ossoli presenta uno spettacolo originale che intreccia con maestria ironia, poesia e sentimento. Sul palco, personaggi sospesi tra sogno e realtà esplorano le infinite sfumature dell’amore, delle relazioni umane e dell’incontro con l’altro. Attraverso la forza della parola e l’intensità interpretativa di Mino Manni e Marta Ossoli, lo spettatore viene guidato tra le scene più celebri del Bardo: dalle passioni oscure di Macbeth e Otello ai tormenti di Amleto, fino all’incanto di Sogno di una notte di mezza estate e all’energia de La bisbetica domata. A legare questo mosaico di storie e suggestioni, le note dal vivo del violino di Silvia Mangiarotti, per un lavoro di profonda ricerca artistica.

🗓️ Dal 27 marzo al 24 aprile 2027 | Prosa

RASSEGNA …E io rido! – V Rassegna Magiostrina di Teatro Dialettale – Compagnie del territorio

La tradizione del teatro dialettale torna protagonista con una rassegna dedicata alle compagnie del territorio. Un appuntamento che valorizza la lingua locale, l’umorismo popolare e il piacere dello stare insieme. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale emiliano attraverso il sorriso e il teatro.

🗓️ 8 e 9 maggio 2027

Compagnia “Il Filo di Arianna” – Chiusura di stagione | Prosa

La stagione si conclude con il tradizionale appuntamento della Compagnia Il Filo di Arianna. Uno spettacolo che celebra il teatro come luogo di partecipazione, crescita e condivisione, valorizzando il lavoro degli interpreti e il forte legame con la comunità locale. Un finale che rinnova l’impegno del Teatro Duse nella promozione della cultura e del territorio.

Il filo di Arianna, attivo dal 2012, ha affrontato in questi anni numerosi testi teatrali di autori classici (tra cui Sofocle Euripide Shakespeare Brecht Calvino Goldoni Molière Aristofane ) ma da diverse stagioni, rinnovando la tradizione delle compagnie d’autore, rappresenta testi di sua creazione adattando i personaggi sulle caratteristiche degli attori tutti rigorosamente non professionisti.

BIGLIETTERIA

Biglietteria locale presso Associazione Turistica Cortemaggiore, Via Boni Brighenti 2/a nei seguenti giorni:

– LUNEDÍ DALLE 9 ALLE 11

– MARTEDÍ DALLE 17 ALLE 19

– GIOVEDÍ DALLE 09 ALLE 11

– SABATO DALLE 10 ALLE 12

Per la prenotazione degli spettacoli gratuiti contattare il seguente numero 366.3065722 preferibilmente con messaggio whatsapp.

Per la stagione è disponibile un abbonamento: il carnet per cinque spettacoli al costo di 90€ (valido per le date del 3 novembre, 5 e 25 dicembre, 16 gennaio e 27 febbraio). I posti assegnati con l’abbonamento rimangono validi anche per gli spettacoli gratuiti in cartellone: in questo caso, per riservare la propria poltrona, basterà inviare una comunicazione via email o WhatsApp almeno 24 ore prima dell’evento (servizio garantito fino a esaurimento posti).

E’ possibile prenotare il proprio posto tramite l’indirizzo dusecortemaggiore@gmail.com

Rassegna “…E io rido!” – ingresso a offerta con prenotazione consigliata fino a esaurimento posti.