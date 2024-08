Kickboxing – Per la Yama Arashi nove presenze ai Mondiali WAKO di Budapest

Nove presenze, delle quali otto in maglia azzurra e una con la nazionale rumena. I Mondiali WAKO di kickboxing vedranno protagonisti la Yama Arashi, realtà piacentina che sarà ben rappresentata alla competizione iridata di Budapest (Ungheria) in programma dal 24 al 31 agosto.

Un risultato, quelle delle convocazioni, frutto di un lungo percorso costellato da vittorie e qualificazioni, dai regionali agli interregionali arrivando al Criterium nazionale e al Campionato italiano oltre ai collegiali obbligatori di Jesolo e Dalmine.

Nei Cadetti (13-15 anni), Alessandro Dallavalle sarà in gara nel Light Contact al limite dei 63 chilogrammi, mentre Edoardo Ferrari gareggerà sia nel Light Contact sia nel Kick Light fino ai 37 chilogrammi. Sempre nella stesa fascia di età, poker di presenze nel Point Fight con Nicolò Guarnieri (limite dei 47 chilogrammi), Matilde Cutaia (-50 chilogrammi), Gaia Pappaterra (-60 chilogrammi) e Layla El Hayek (-55 chilogrammi), in gara anche nel Light Contact. Infine, tre i portacolori in gara nella categoria Junior (dai 16 ai 18 anni): Somaya El Hayek (Light Contact e Point Fight, -55 chilogrammi), Dennis Floridia (Light Contact -69 chilogrammi) e Georgiana Mulea (Kick Light, +70 chilogrammi).

Quest’ultima, a differenza dei compagni di squadra (in gara con l’Italia) difenderà i colori della Romania; non ancora diciottenne, non ha ancora ricevuto la cittadinanza italiana pur essendo nata nel nostro Paese e quindi non può ancora indossare la maglia azzurra. Nella spedizione italiana “piacentina” ci sarà anche il tecnico Davide Colla, pluricampione del mondo da atleta con i colori della Yama Arashi. La loro preparazione a Piacenza li ha visti allenarsi per due volte al giorno durante l’intero arco dell’estate, partendo dalla preparazione atletica per poi passare alle sedute tecnico tattiche e via via ad allenamenti più specifici.

Le parole di Davide Colla

“Sono veramente orgoglioso dei nostri ragazzi in quanto hanno svolto un percorso di crescita impressionante durante questa annata agonistica. Si uniscono alla già ottima nazionale italiana con la consapevolezza di poter dare un grande contributo alla squadra”.

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi

“Queste convocazioni sono un risultato prestigioso, frutto di un lungo e paziente lavoro svolto in equipe, per il quale desidero ringraziare ovviamente i ragazzi per l’impegno ma anche tutto il nostro staff tecnico a partire dal tecnico nazionale Davide Colla, oltre alle famiglie dei giovani atleti. Ora si tratta solo di una bella opportunità per esprimere la loro bravura, in bocca al lupo a tutti”.