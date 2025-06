Kickboxing – Per la Yama Arashi otto medaglie a Budapest

Yama Arashi protagonista a Budapest nella prova del circuito WAKO World Cup di kickboxing, dove la palestra piacentina ha conquistato otto medaglie, equamente suddivise tra argenti e bronzi. Guidata da Davide Colla (che nell’evento ungherese ha trionfato più volte in carriera da atleta), la spedizione piacentina ha ben figurato, come testimoniano gli otto allori.

Due dei quattro argenti portano la firma di Somaya El Hayek, seconda nella gara a squadre con le Juniores (come lei) Antonia Landeck (Germania) e Zsofia Kiss (Ungheria) e nell’Open Weight Juniores nel PointFight. Quest’ultima specialità ha regalato anche le piazze d’onore Old Cadets per Layla El Hayek (sorella più giovane di Somaya) al limite dei 65 chilogrammi e per Gaia Pappaterra (sopra i 65 chilogrammi). Infine, i quattro bronzi con Somaya El Hayek nel Point Fight Juniores (-65 chilogrammi), Layla El Hayek nel Light Contact Old Cadets (-65 chilogrammi), Sofia Rossi e Carlo Taglia negli Old Cadets Point Fight, rispettivamente sopra i 65 e i 69 chilogrammi.

Il bilancio del tecnico Davide Colla e Gianfranco Rizzi (direttore tecnico)

“Le prestazioni sono state di rilievo e di livello adeguato ad una Coppa del mondo. Pur essendo a fine stagione era un test importante in vista degli Europei di Jesolo di settembre, ora abbiamo ben chiaro il lavoro da fare durante l’estate per preparare al meglio i nostri azzurri. Sono soddisfatto – ha fatto eco il direttore tecnico della Yama Arashi – delle performance dei nostri ragazzi che continuano a fornire buone prestazioni, dato che sono tutti azzurrabili, se avranno la determinazione e la dedizione per svolgere al meglio la preparazione estiva, credo che potremo festeggiare qualche medaglia anche ai Campionati Europei Wako di settembre”.