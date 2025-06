Karate – Piacenza, successo al Trofeo Gran Ducato di Parma

Eccellenti risultati per il Karate Piacenza Farnesiana al Trofeo Ducato di Parma Fijlkam (riservato alle categorie under 12 e 14) che si è tenuto a San Secondo (Parma). Il team piacentino si è come al solito evidenziato nei risultati.

Medaglie d’oro per Martina Stefanelli, Ishaq Kouhaih, Youssef Roiumi, Mia Vera, Yahya Fellous, Nicole Fama’, Camilla Imberti, Chiara Cammi. Medaglia d’argento per Elena Vasic, Solidea Ballarin e Yasmin Cherif. Medagle di bronzo per Viola Ziliani e Mohamed Amine El Grombali (al loro esordio agonistico).

I prossimi impegni dei portacolori piacentini guidati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni sono l’Open d’Austria WKF a Salisburgo con la partecipazione di 16 nazioni e la Youth League WKF di Porec (Croazia) con la partecipazione di 85 nazioni.