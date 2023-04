Kickboxing – Pioggia di medaglie a Jesolo per la Yama Arashi

Sei ori, otto argenti e nove bronzi per un totale di 23 medaglie. E’ questo il ricco bottino della Yama Arashi al Criterium Nazionale-Coppa del Presidente a Jesolo, con in gara rispettivamente le cinture blu, marroni e nere (precedentemente qualificatesi) e le cinture gialle, arancioni e verdi, con la delegazione piacentina guidata da Davide Colla ed Erika Boselli.

Nel Criterium, la conquista del podio assume un valore speciale essendo l’unico modo per accedere al Campionato italiano. In quest’ottica, da sottolineare l’ottima prova del campione europeo Ioan Gherasim, che con la vittoria si ricandida alla maglia azzurra dei pesi massimi. Molto bene anche Somaya El Hayek, che con due ori e un bronzo si è conquistata la partecipazione a tutte le tre specialità del tatami. Pass tricolore nella categoria regina (Senior) anche per Nikol Ilieva, Tommaso Ferrari, Federico Fornaro e Camilla Marenghi, in continua crescita.

Anche nella Coppa del Presidente la Yama Arashi è salita più volte sul podio. Tra le varie medaglie, da segnalare quella di Alessandro Galletti con la seconda vittoria nel K1, specialità molto dura, a contatto pieno e che si svolge sul ring. Alessandro milita in terza serie e dopo le vittorie di Rimini e Jesolo punta, insieme al maestro Gianfranco Rizzi, a disputare i match necessari per il passaggio in seconda serie.

Criterium

Ori: Somaya El Hayek (due), Ioan Gherasim

Argenti: Camilla Marenghi, Federico Fornaro (due)

Bronzi: Nikol Ilieva, Somaya El Hayek, Tommaso Ferrari

Coppa del Presidente

Ori: Alessandro Galletti, Matilde Gallo, Andrea Contardi

Argenti: Alice Avancini, Luca Croci, Dennis Floridia (due), Nicolas Varani

Bronzi: Matilde Gallo, Aurora Agnelli, Sofia Barabaschi (due), Andrea Contardi, Angelo Arata.