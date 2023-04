Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta ad Alseno nel derby contro la Rossetti Market Conad

Archiviati gli ottimi successi contro Gossolengo e Mirandola, grazie ai quali la formazione di coach Matteo Capra è rientrata in gioco per i playoff promozione, sabato 1 aprile, alle ore 21, presso il palasport di Alseno in via Cavour, la Pallavolo San Giorgio affronterà l’Alsenese.

Il team gialloblù ha preparato l’incontro con la massima attenzione. L’obiettivo è conquistare punti per proseguire il sogno di raggiungere i playoff promozione, e sperare di un eventuale passo falso di Mirandola, impegnata in casa contro l’Arbor Reggio Emilia.

Nell’ultima giornata di campionato la Pallavolo Alsenese ha perso il derby con la capolista Gossolengo per 3-2. La sfida di andata, giocata lo scorso dicembre, è stata vinta dalla Pallavolo San Giorgio per 3-0. Rispetto a quella partita nel roster della squadra di coach Federico non c’è più la schiacciatrice Hetta Vairani, passata alla Timenet Empoli (B2) ed è arrivata da Campagnola Emilia (B1), Alessia Scalera. Dirigeranno l’incontro Samuele Lasaracina e Tommaso Piccinini.

Serie D

Questa sera per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, girone A, scenderà sul rettangolo di gioco il Volley SangioPode. Il team di coach Dalmonte sfiderà in trasferta l’Italpose Gossolengo. Fischio d’inizio alle ore 21.15.