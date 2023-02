Kickboxing – Pioggia di titoli regionali per la Yama Arashi a Viserba

Pioggia di titoli regionali per la Yama Arashi al campionato emiliano-romagnolo di kickboxing a Viserba. Ben diciassette, infatti, le medaglie d’oro conquistate dal team piacentino (guidato dai coach Davide Colla ed Erika Boselli) a cui si aggiungono cinque argenti e due bronzi per un totale di 24 allori. Inoltre, Aaron Zanetti, Edoardo Ferrari, Nicolò Guarnieri, Nikol Ilieva e Natalia Coeva hanno vinto a tavolino per mancanza dell’avversario e si sono qualificati per l’Interregionale. Nota di rilievo per Alessandro Galletti che ha combattuto sul ring nella specialità K1 a contatto pieno, ottenendo una bella vittoria.

Medaglie d’oro

Marenghi Camilla -60 kg senior cinture blu/nere Pointfight

Federico Fornaro -74 kg senior cinture blu/nere Pointfight

Somaya El Hayek -60 kg junior cinture blu/nere Pointfight

Layla El Hayek -46 kg cadetti 13/15 anni cinture blu/nere Pointfight

Aurora Agnelli -70 kg senior cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Valentina Favaretto -60 kg junior cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Matilde Cutaia -45 kg cadetti 10/12 anni cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Gaia Pappaterra -60 kg cadetti 13/15 anni cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Carlo Taglia -55 kg cadetti 13/15 cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Alfredo Fontana -79 kg senior cinture blu/nere Light-Contact

Tommaso Ferrari -69 kg junior cinture blu/nere Light-Contact

Matilde Gallo -70 kg senior cinture gialle/arancio/verdi Light-Contact

Gionata Marenghi -60 kg cinture gialle/arancio/verdi Light-Contact

Angelo Arata +90 kg senior cinture gialle/arancio/verdi Light-Contact

Alessandro Dallavalle +60 kg cadetti 13/15 anni cinture gialle/arancio/verdi Light-Contact

Tommaso Ferrari -69 kg junior cinture blu/nere Kick-Light

Medaglie d’argento

Alessandro Galletti -81 kg senior cinture blu/nere Ring Sport K1 – Contatto pieno

Alice Dotti -50 kg junior cinture blu/nere Pointfight

Sofia Barabaschi +70 kg junior cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Nicole Costantini -35 kg cadetti 10/12 anni cinture gialle/arancio/verdi Pointfight

Layla El Hayek -46 kg cadetti 13/15 anni cinture blu/nere Light-Contact

Medaglie di bronzo

Gionata Marenghi -55 kg senior cinture gialle/arancio/verdi Kick-Light

Federico Fornaro -74 kg senior cinture blu/nere Light-Contact

Nicolas Varani -60 kg Master + 40 anni Light-Contact.