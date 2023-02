Punti di vista: “Siamo delusi e preoccupati”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Sangiuliano – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

In soli tre giorni è cambiato il mondo in casa Piacenza calcio: da una squadra in grado di potersela giocare con tutti ad una che ha completamente bucato la sfida-salvezza con il Sangiuliano. Come possa essere accaduto è difficile capirlo, di certo i biancorossi hanno sbagliato approccio, intensità e non sono mai riusciti a reagire.

La squadra è apparsa completamente svuotata di energie mentali e fisiche, come se la grande rincorsa fatta fino ad oggi avesse portato – inconsciamente – il gruppo a prendersi una partita di pausa. Ma l’aspetto più preoccupante è quello di una squadra che non ha reagito in maniera organica, ma solo con azioni individuali. Siamo delusi e preoccupati.

