La Conad Alsenese è pronta al debutto: arriva Imola

Conto alla rovescia scaduto e debutto casalingo stagionale. In serie B1 femminile, la Conad Alsenese è pronta per il suo terzo viaggio nella terza serie nazionale “rosa” e si prepara a scendere in campo sabato alle 21 al palazzetto di Alseno sfidando la Csi Clai Imola nella prima giornata d’andata del girone D.

Dopo una stagione avara di soddisfazioni, il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi ha rinnovato fortemente la rosa, compreso il condottiero, con la panchina affidata a un tecnico di grande qualità ed esperienza come Enrico Mazzola. E’ lo stesso allenatore lodigiano del sodalizio piacentino a inquadrare la Conad in vista dell’esordio.

L’avversario

La Csi Clai Imola è allenato da Fabio Ghiselli e milita per il terzo anno nel campionato di B1 femminile. Nella prima stagione (stoppata dal Covid-19) la formazione romagnola si trovava in una tranquilla posizione di classifica, mentre nella scorsa annata è arrivata fino alla semifinale play off cedendo alla Tenaglia Altino.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallavolo Alsenese.