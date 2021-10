Assigeco Piacenza, entusiasmo e fiducia per affrontare la corazzata Treviglio

Il primo successo in assoluto al “Biella Forum” conquistato domenica scorsa con decisione e tanta intensità dall’Assigeco Piacenza è come un’iniezione di entusiasmo e fiducia nell’animo dei ragazzi di Stefano Salieri che, sbloccata la classifica, possono affrontare con la giusta dose di energia il difficile confronto di dopodomani al “PalaBanca” con Treviglio (palla a due alle 18).

«Abbiamo avuto un assaggio in SuperCoppa della forza di Treviglio. Una delle concorrenti che punta a vincere e che ha tutte le possibilità di lottare per le prime posizioni. Da parte nostra non ci deve essere alcun timore reverenziale. Dobbiamo andare sul parquet con l’idea di mettere in gioco la nostra pallacanestro e la faccia tosta che ci contraddistingue per fare una partita di rilievo. La chiave della serata? Uno dei punti importanti può essere la necessità di frenare la transizione di Treviglio e la capacità di colpire con precisione da tre. Serve tantissima attenzione nella fase difensiva».