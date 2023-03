La Del Monte® Coppa Italia SuperLega nella sede centrale della Banca di Piacenza

La Del Monte® Coppa Italia SuperLega nella giornata di oggi ha fatto tappa nella sede centrale della Banca di Piacenza di via Mazzini. Il Trofeo conquistato da Gas Sales Piacenza a Roma, davanti ad oltre undicimila spettatori e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha fatto bella mostra di sé all’interno dell’Istituto di credito piacentino, partner organizzativo della Società biancorossa. Luccicante là in una teca insieme alla maglia di gioco e al pallone utilizzato in partita. E in un’altra teca vicina in bella mostra la Coppa Italia di Serie A2 conquistata dalla squadra nel 2019.

Soci, clienti e tifosi hanno potuto scattare foto-ricordo e farsi firmare autografi dal capitano francese Antoine Brizard e dal centrale cubano Robertlandy Simon che hanno fatto capolino in tarda mattina all’interno della sede centrale della Banca di Piacenza.

Ad accogliere i biancorossi il Presidente della Banca di Piacenza Dott. Giuseppe Nenna, il Vicepresidente Prof. Felice Omati, il Vicedirettore Generale Pietro Boselli oltre a Elisabetta Curti Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

La Coppa Italia è stata vinta dai biancorossi battendo in finale l’Itas Trentino per 3-0 mentre nella Semifinale con il medesimo punteggio la squadra biancorossa aveva sconfitto la formazione di Perugia, che in questa stagione non aveva mai perso e veniva da 33 successi consecutivi.

Una Coppa Italia che ha dato a Piacenza una grande visibilità. Sulla maglia dei vincitori, in bella evidenza c’è il disegno stilizzato della Basilica di Santa Maria di Campagna, assoluta protagonista della stagione culturale 2022-2023 della Banca di Piacenza, che sta celebrando i 500 anni del tempio mariano con tantissimi eventi che si concluderanno il prossimo 23 aprile.

La Del Monte® Coppa Italia SuperLega nella sede di Confapi Industria Piacenza

La Del Monte® Coppa Italia SuperLega nella giornata di oggi ha fatto tappa nella sede di Confapi Industria Piacenza. Ad accogliere la delegazione biancorossa nella sala riunioni di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi e Andrea Paparo rispettivamente Presidente e Direttore di Confapi Industria Piacenza. Presente anche una rappresentanza di aziende associate.

“Premio per lo straordinario risultato raggiunto e per quanto fatto per la nostra città”: è quanto è scritto sulla targa che Confapi Industria Piacenza ha consegnato a Elisabetta Curti, Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nonché vicepresidente di Confapi Industria Piacenza, e ai giocatori presenti.

Yuri Romanò ha parlato a nome di tutti i giocatori: “Ora più che mai capiamo quanto il territorio di Piacenza ci sia vicino e siamo contenti di vedere e recepire questo sostegno”.