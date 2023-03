Rugby – I Lyons ospitano le Fiamme Oro in cerca della 5a vittoria stagionale

Sitav Rugby Lyons torna in campo per la XIV giornata di Peroni TOP10, che prevede una sfida che si può definire come un Esame di Maturità per i bianconeri. Al Beltrametti arrivano le Fiamme Oro, rientrate prepotentemente in zona playoff con la vittoria sul Mogliano nell’ultima giornata e vogliose di conquistare punti per restare nelle zone nobili della classifica. I Lyons, d’altro canto, sono reduci dalla miglior prova stagionale sul campo del Viadana, e un’altra prova convincente sarebbe il certificato del valore della squadra, a volte non espresso al massimo delle possibilità ma che si è mostrato nelle ultime tre partite di campionato, in cui gli uomini di Orlandi e Paoletti hanno conquistato due vittorie e 9 punti totali in classifica. All’andata la sfida si risolse negli ultimi minuti in favore dei cremisi, che segnarono la meta del decisivo 31-24 a 5 minuti dal termine, quando le squadre erano in parità.

Dall’ultima vittoria di Viadana parte l’analisi del vero mattatore della partita di sabato scorso, ovvero Maximo Ledesma

“Quella di Viadana è stata probabilmente la mia miglior prestazione in Italia, sentivo che c’era qualcosa di speciale già prima della partita, mi sentivo bene e la squadra veniva da una buona settimana di allenamenti. Una volta in campo, siamo stati bravi ad eseguire ciò che ci eravamo prefissati, andando in vantaggio subito e chiudendo la partita già nel primo tempo. Ovviamente si può sempre migliorare, ma l’ultima partita ci ha insegnato che giocando con la stessa intensità possiamo vincere qualsiasi partita. Non è stata una partita perfetta, ma ad ogni errore abbiamo trovato la forza di rimediare e non cedere dal punto di vista mentale: questo è l’atteggiamento da riportare in campo per la sfida alle Fiamme Oro.”

Appuntamento dunque per le ore 13.00 di sabato 11 marzo allo Stadio Walter Beltrametti di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Eleven Sports.