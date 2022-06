La Lega non arriva al 7%, Rancan: “Entrare nel governo, una scelta di responsabilità che pagherà nel lungo termine” – AUDIO

La Lega rappresenta senza dubbio la maggiore sorpresa di questa tornata elettorale, fermandosi intorno al 7%. Ma per Matteo Rancan, consigliere regionale della Lega, il dato va letto in modo differente: “Delusione no, perché noi abbiamo fatto una scelta di responsabilità che sapevamo non sarebbe stata favorevole dal punto di vista elettorale, ovvero entrare nel governo. Perché quando si entra in un governo prendendo decisioni di responsabilità non sarebbe stato facile per quanto riguarda i sondaggi. Però non abbiamo guardato il breve periodo ma il lungo e medio termine”.