“La Madonna di Raffaello e il suo monastero: immersive experience”, il 25 e 26 novembre

Il 25 e 26 novembre 2023 torna “La Madonna di Raffaello e il suo monastero: immersive experience”, un’esperienza innovativa, multimediale e immersiva che racconta la Madonna Sistina di Raffaello e il complesso monastico di San Sisto, luogo per il quale la celebre opera fu commissionata.

Nella straordinaria e suggestiva cripta della chiesa abbaziale, attraverso video-proiezioni e suggestive installazioni, si ripercorreranno la storia del Monastero di San Sisto e il viaggio della Madonna Sistina di Raffaello.

Sarà inoltre possibile un esclusivo approfondimento tramite visite guidate che condurranno i visitatori alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico abitualmente non aperto alla fruizione, in quanto area militare. La Caserma “Ten. Filippo Nicolai” aprirà quindi le porte ai visitatori (nelle date di apertura della mostra e con visita guidata) grazie alla collaborazione tra il Ministero della Difesa (Forze Armate del II Reggimento Pontieri) e la Diocesi di Piacenza-Bobbio, restituendo così un gioiello architettonico e artistico alla città di Piacenza.

La Madonna di Raffaello e il suo monastero: immersive experience, il biglietto d’ingresso comprende

• Esperienza immersiva in cripta, per rivivere attraverso tecnologie digitali la storia del monastero di San Sisto e della Madonna sistina di Raffaello (visita libera) + Visita guidata esclusiva all’ex monastero (area militare caserma “Ten. F. Nicolai”).

Extra

• Visita straordinaria all’Appartamento dell’Abate (solo al sabato su turno unico, non incluso nel biglietto di ingresso).

Orari visita immersiva in cripta: dalle 15:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00).

Orari visite a chiostro grande, scalone, sala del capitolo e cappella affrescata in cui ha sede il piccolo e prezioso museo del Genio Pontieri (AREA MILITARE CASERMA TEN. NICOLAI): ore 15:00 | 16:00 | 17:00.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.piacenzapace.it/raffaello

Per maggiori informazioni e prenotazioni mandare una mail a madonna.raffaello.pc@gmail.com oppure chiamare il numero 3498078276 (attivo dalle 10 alle 18).

«ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA DIVINA: VISITA GUIDATA DEDICATA A SANTA CECILIA»

Torna l’appuntamento con “Un’opera al mese”, l’itinerario mensile che accompagna a scoprire nuovi percorsi di lettura del patrimonio di arte e fede della Cattedrale e del suo museo attraverso la storia, dal Medioevo fino ai giorni nostri. Il 25 novembre alle ore 20:45 si terrà un itinerario alla scoperta dell’incantevole mondo della musica, celebrando la figura di Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantanti.

Durante il percorso, attraverso il racconto dei più coinvolgenti episodi della vita della giovane donna divenuta Santa, i partecipanti scopriranno il suo profondo legame con la musica e come la sua storia e le sue rappresentazioni abbiano ispirato generazioni di compositori, musicisti e cantanti.

La visita condurrà in luoghi significativi all’interno della Cattedrale di Piacenza legati alla storia musicale, mostrando in esclusiva l’esistenza di un passaggio celato dietro il quattrocentesco coro ligneo e un grande manoscritto con temi musicali medievali conservato all’interno dell’Archivio del Capitolo e selezionato appositamente per l’evento dal dott. Tiziano Fermi, archivista della Cattedrale.

Scopriremo la storia dell’organo Tamburini e avremo l’opportunità di conoscere più da vicino gli strumenti suonati dagli Angeli musicanti immortalati da Lorenzo Garbieri e Giacomo Cavedoni (all’epoca allievi di Ludovico Carracci) negli affreschi delle volte del presbiterio, che i visitatori potranno scoprire affacciandosi dai matronei del presbiterio.

Inoltre, esploreremo l’importanza della musica nella fede e nella spiritualità, scoprendo come essa possa essere un veicolo di connessione tra il terreno e il divino.

L’esperienza, come di consueto, terminerà con la visione in anteprima dell’ opera del mese proveniente dai depositi del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio: per questo novembre sarà la tela di Luigi Veronesi, “Costruzione in rosso” (1974), ad essere fulcro conclusivo nel dialogo tra linguaggio antico e contemporaneo.



Informazioni

La visita prevede un contributo di partecipazione, è a prenotazione obbligatoria e si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).

Piacenza da scoprire

Domenica 26 novembre 2023 alle ore 15.00 torna l’appuntamento con la rassegna «Piacenza da Scoprire», un anno di esperienze alla scoperta di una città mai vista, nate dalla collaborazione tra CoolTour s.c., Kronos – Museo della Cattedrale e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza- Bobbio.

Il commercio è il cuore pulsante di una città: un affascinante viaggio nel cuore storico di Piacenza rac- conterà di Piazza Borgo, centro delle attività artigianali nel Medioevo, e di Piazza Cavalli che accoglie- va le beccherie. I portici del Palazzo Gotico – monumento che domina ancora oggi la piazza – ospitava- no le preziose merci dei Paratici, corporazioni di Arti e Mestieri che ritroviamo nelle “formelle” della maestosa Cattedrale. Una passeggiata nel suggestivo salotto di Largo Battisti narrerà dell’epoca dei Caffè, mentre via Cavour meraviglierà con aneddoti e antichi mestieri di una Piacenza popolaresca, dal- la ciambellaia al venditore di stringhe. Ultima tappa in Piazza Cittadella, teatro di antiche fiere.

La visita prevede un contributo di partecipazione, è a prenotazione obbligatoria e si attiverà al rag- giungimento di un numero minimo di iscritti.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com, 331 460 64 35 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).