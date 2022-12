“La mia vita raccontata male”, Claudio Bisio al Teatro Municipale il 21 e 22 dicembre

Uno spettacolo di parole e musica in cui Claudio Bisio, attraverso il repertorio letterario di Francesco Piccolo, intraprende un viaggio agrodolce tra vita pubblica e privata, reale e romanzata.

È “La mia vita raccontata male”, regia di Giorgio Gallione, produzione Teatro Nazionale di Genova, che vedremo al Teatro Municipale di Piacenza mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2022/2023, direzione artistica di Diego Maj, la diciannovesima edizione organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e il contributo di Mic e Regione Emilia-Romagna. Ultimo appuntamento del 2022, per il quale si attende il tutto esaurito.

Ma la presenza di Claudio Bisio a Piacenza non si limiterà allo spettacolo con la regia di Giorgio Gallione: giovedì 21 dicembre infatti alle ore 18 al Teatro Filodrammatici incontrerà il pubblico (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). L’appuntamento si inserisce nel programma di “Rumori fuori scena”, il ciclo di incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza a cura di Nicola Cavallari, attore e regista. Un progetto proposto da Teatro Gioco Vita con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

“La mia vita raccontata male”, Claudio Bisio al Teatro Municipale

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, “La mia vita raccontata male” ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. A fianco di Claudio Bisio in scena i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Le musiche sono di Paolo Silvestri, le scene e i costumi di Guido Fiorato, le luci di Aldo Mantovani.

Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

Perché la vita, sembra dirci questo viaggio agrodolce nella vita del protagonista, forse non è esattamente quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E che spesso non si vive la vita come vuoi tu, ma come vuole lei. Lo spettacolo è perciò anche una indiretta riflessione sull’arte del narrare, su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato, cancellando i brutti ricordi e magnificando quelli belli, reinventando così il reale nell’ordine magico del racconto. Ma, ha scritto Gabriel Garcia Marquez, le bugie dei bambini non sono altro che i segni di un grande talento di narratore. In questa tessitura variegata e sorprendente si muove Claudio Bisio accompagnato da due musicisti d’eccezione, per costruire una partitura emozionante, spesso profonda ma pure giocosamente superficiale, personale, ideale, civile ed etica.

Teatro Municipale di Piacenza (Via Verdi 41)

mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 ore 21 – PROSA

Claudio Bisio

LA MIA VITA RACCONTATA MALE

da Francesco Piccolo

regia Giorgio Gallione

con Claudio Bisio

e i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino

musiche Paolo Silvestri

scene e costumi Guido Fiorato

luci Aldo Mantovani

produzione Teatro Nazionale di Genova

durata: 1h 25’

CLAUDIO BISIO INCONTRA IL PUBBLICO

Teatro Filodrammatici di Piacenza (Via San Siro 9)

giovedì 22 dicembre 2022 – ore 18 – “RUMORI FUORI SCENA” a cura di Nicola Cavallari

CLAUDIO BISIO in scena con “La mia vita raccontata male” INCONTRA IL PUBBLICO

(ingresso gratuito)

