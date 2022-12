Il Piacenza ottiene un buon pari a Vicenza, ma non evita l’ultimo posto. Scazzola: “Un punto comunque positivo” AUDIO

Nonostante le tante assenze il Piacenza di Scazzola, schierato con il 3-5-2 con Onisa in mezzo al campo e Gonzi a supporto di Morra, ha giocato al “Menti” senza alcun timore reverenziale della big Vicenza. I piacentini hanno al contrario sfiorato il vantaggio con Munari al 6′ in acrobazia. Al 27′ tuttavia sono i locali ad esultare: a seguito di un corner Delmonte viene dimenticato dalla difesa ed è liberissimo di piatto di battere Rinaldi. Al 35′ però Ierardi si fa espellere per doppia ammonizione. Con l’uomo in più, nella ripresa, il Piacenza riesce a pareggiare: accade al 60′. A seguito di un corner il portiere sbaglia l’uscita e Rossetti, entrato ad inizio frazione, pareggia.

Un punto che non basta però ad evitare l’ultimo posto al termine del girone di andata, chiuso dai biancorossi con solo due vittorie: la Triestina ha infatti battuto per 1-0 la Pergolettese, mentre il Trento ha bloccato sul pari il Novara. Il Piacenza finirà il suo 2022 con la gara di venerdì pomeriggio, alle 14:30, con la Pergolettese.

Scazzola: “Con la formazione al completo avremmo anche potuto vincere”

La partita

Secondo tempo

Finisce qui. Il Piacenza ottiene un buon punto, ma non basta per evitare l’ultimo posto.

Concessi 4 minuti di recupero.

Rolfini ammonito per simulazione

76′ Entra Zunno al posto di Morra

72′ Ammonito Rinaldi per perdita di tempo .

71′ Cavion in velocità prova il tiro da fuori area ed è bravissimo Rinaldi a deviare in corner.

68′ Entrano Bellich e Cavion per Zonta e Scarsella

Entra Lamesta per Munari

65′ Punizione per il Vicenza, ma sugli sviluppi c’è fallo in attacco dei locali.

62′ Ammonito Ferrari.

60′ Ennesimo corner per il Piacenza, il portiere sbaglia l’uscita e Rossetti pareggia!

56′ Ammonito Persia

Sesto corner per il Piacenza, ma i locali riescono a sbrogliare.

Rizza conquista il quinto corner per il Piacenza. Se ne incarica proprio Rizza, Onisa sbaglia la concusione.

47′ Cross dalla sinistra di Greco, Rinaldi è bravo a toglierla in presa alla testa degli attaccanti vicentini..

Inizia la ripresa

Fuori Gonzi e dentro Rossetti

Il primo tempo

Finisce il primo tempo. Il Piacenza va sotto al 27′ con il piatto di Delmonte dopo un calcio d’angolo. Al 35′ però i locali perdono Ieriardi espulso per doppia ammonizione.

46′ Bel pallonetto di Persia per servire Morra che viene contrastato all’ultimo istante…sarebbe stato solo davanti al portiere.

45′ Due corner consecutivi per il Piacenza che ora alza la pressione.

35′ Corner per il Vicenza. Ierardi viene espulso per doppia ammonizione! Ammonito Cosenza. Questo perché mentre il gioco era fermo i due si sono strattonati in modo ben poco amichevole. Sugli sviluppi il Piacenza riparte in contropiede e Parisi impegna il portiere avversario!

32′ Ammonito Ieriardi.

27′ Sul corner la difesa dimentica Dalmonte che di piatto sigla il vantaggio del Vicenza. Vicenza – Piacenza 1-0

26′ Il Vicenza sfiora il vantaggio. Ferrari sbaglia la conclusione, ma il suo diventa un assist per Rolfini che costringe Rinaldi in corner.

22′ Calcio di punizione per il Vicenza dalla tre quarti di sinistra. Bellissima parabola disegnata da Stoppa, ma c’è il grande intervento di Rinaldi.

20′ Secondo corner per il Vicenza. Pasini colpisce male al volo ed il Piacenza riparte con la rimessa dal fondo.

19′ Altra buona occasione per il Piacenza. Munari si lancia in una serie di dribbling poi serve a rimorchio Persia che però non riesce a dare forza alla sua conclusione e rende facile la vita al portiere che può bloccare.

15′ Ammonito Greco

12′ Munari entra in area da posizione defilata e costringe Confente alla deviazione in corner.

5′ Primo corner anche per il Vicenza. Colpo di testa ad uscire per il Piacenza che riparte in contropiede. Sugli sviluppi c’è un cross di Gonzi e dall’interno dell’area piccola Munari con una bicicletta sfiora l’euro gol.

2′ Primo corner per il Piacenza. Angolo battuto corto. Sulla conclusione è facile l’intervento di Confetente.

Iniziata al “Menti”. Maglia scura per il Piacenza, classica maglia a strisce biancorosse per il Vicenza.

Le formazioni

Vicenza: (3-4-2-1) Confente, Ierardi, Pansubi, Sandon, Dalmonte, Zonta, Scarsella, Greco ,Riolfini, Stoppa, Ferrari. All. Modesto

A disposizione: Desplanches, Corradi, Bellich, Giacomelli, Mion, Tjas, Jimenez, Cappelletti, Lattanzio, Cavion, Busatto, Tonin



Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Masetti, Cosenza, Capoferri, Parisi, Munari, Onisa, Persia, Rizza, Gonzi, Morra. All Scazzola

A disposizione: Tintori, Anatrella, Rossetti, Zunno, Lamesta, Boffini, Vianni, Conti, Frosinini.