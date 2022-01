La miglior scuola di inglese a Piacenza nel 2022?

Sei alla ricerca di una buona scuola di inglese a Piacenza e non sai quale scegliere? Le alternative in città sono diverse, ma purtroppo non tutti i corsi di lingue si possono considerare sullo stesso livello. Se il tuo obiettivo è quello di imparare al meglio la lingua, ti conviene optare per una scuola di alto livello, che ti permetta di ottenere una buona formazione in base alle tue reali necessità.

Tra le varie scuole di inglese a Piacenza, la più consigliata attualmente è My English School, ormai famosa anche perché presente su gran parte del territorio nazionale. Scopriamo però nel dettaglio perché vale la pena prendere in considerazione questa scuola e quali sono i vantaggi che ha da offrire rispetto a molte altre.

Docenti madrelingua certificati

MYES si avvale di docenti madrelingua certificati, che mette a disposizione dei propri studenti. Per imparare bene l’inglese, infatti, è fondamentale che il docente sia madrelingua, in quanto se le lezioni sono tenute da una persona che parla nel suo idioma natio, si ha la possibilità di apprendere al meglio la pronuncia ed abituarsi alla comprensione reale della lingua. Ormai lo sappiamo molto bene: non basta sapere la grammatica per sostenere un colloquio in inglese, occorre anche e soprattutto comprendere perfettamente quello che viene detto. Non solo: un insegnante madrelingua è in grado di insegnare la lingua che viene parlata realmente nei vari contesti e non solo quella accademica.

Classi composte da pochi studenti

Un altro grande vantaggio offerto da My English School è la possibilità di seguire le lezioni in piccoli gruppi. Ogni classe è composta da massimo 8 studenti, e questo permette di seguire al meglio ciascun alunno. Se, infatti, il gruppo dovesse essere troppo numeroso, come accade nella maggior parte delle scuole di lingue, l’efficacia dell’insegnamento ne risentirebbe parecchio.

Lezioni differenziate in base alle diverse esigenze

In molti preferiscono My English School anche perché consente di imparare l’inglese in modo più specifico, concentrandosi sulle proprie necessità. Ognuno ha obiettivi differenti: chi ha bisogno di ottenere una certificazione, chi deve approfondire la conoscenza della lingua a livello professionale, chi ha già una preparazione di base ma vuole perfezionarsi e via dicendo. I corsi di MYES sono differenziati proprio per consentire a tutti di ottenere la giusta preparazione in base ai proprio obiettivi.

Orari flessibili

Diverse persone consigliano questa scuola anche perché permette di scegliere quando seguire le lezioni, in base ai propri impegni. Esistono diversi calendari, dunque ognuno ha la possibilità di organizzarsi come preferisce. Non solo: qualora si perdesse un appuntamento, si può recuperare in modo completamente gratuito.