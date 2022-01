Rete del soccorso alle persone in Valnure-Valchero, due persone soccorse in poche ore

Nella stessa giornata si sono registrati due interventi effettuati dalla Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero, di concerto con le realtà di soccorso persona e sanitario:

Un primo intervento in Vigolzone, dove era segnalata una donna nella propria abitazione che non rispondeva più alle richieste dei parenti; gli stessi allarmati, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi, sul posto la Polizia Locale, la Pubblica Assistenza Valnure e due squadre dei Vigili del Fuoco di Piacenza che intervenivano, riuscendo ad aprire la porta blindata, consentendo così al soccorso sanitario di intervenire. La donna era riversa sul pavimento perchè non riusciva più ad alzarsi. Le condizioni della donna non sono apparse gravi, i sanitari hanno effettuato gli accertamenti del caso. Grazie alla segnalazione dei parenti alla Polizia Locale che ha attivato la rete dei soccorsi, l’episodio ha avuto un lieto fine.

Un secondo intervento a Podenzano, dove i cittadini segnalavano la presenza in strada, di un uomo che non si reggeva in piedi; anche qui la rete dei soccorsi, a partire dal soccorso sanitario con la Pubblica Assistenza San Giorgio ed il successivo intervento della Polizia Locale, consentivano di assistere questa persona che rifiutava ogni cura; tenuto conto delle condizioni, la pattuglia della Polizia Locale si adoperava per accompagnare a casa la persona con la spesa, verificando altresì le condizioni di vivibilità dell’appartamento.

In entrambe i casi, è naturale evidenziare la rete di vicinato e di soccorso che si concretizza in Valnure; i cittadini segnalano i problemi e le emergenze; si prendono cura dei problemi del vicinato e la rete del soccorso interviene tempestivamente per soccorrere chi è in difficoltà.