VO2 Team Pink, Francesca Barale trionfa nella cronometro di Cotignola

La campionessa italiana su strada domina la prova contro il tempo nelle Donne Juniores. Allieve, top ten per Vittoria Grassi e Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Inizia con una vittoria il week end in sella del VO2 Team Pink, subito protagonista oggi (sabato) nella cronometro di Cotignola (Ravenna). A trionfare è stata la “panterina” ossolana Francesca Barale, che si è imposta nella lotta contro il tempo nella categoria Donne Juniores “volando” a oltre 40 chilometri orari. Sul podio, Eleonora Ciabocco – seconda – e Beatrice Trento – terza, mentre la piemontese continua l’ottima stagione dopo il prestigioso secondo posto dello scorso week end in Francia nella prova di Coppa delle Nazioni UCI Donne Juniores. A Cotignola buoni risultati anche per il vivaio targato Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink: nelle Allieve settimo posto per la torinese Vittoria Grassi e decimo per la ligure Irma Siri.

Domani (domenica) le Juniores e le Elite del VO2 Team Pink correranno la gara Donne Open ad Ascoli Piceno, mentre le Esordienti e le Allieve del Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink saranno di scena nelle corse di Mereto di Tomba (Udine).

Donne Juniores

1° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 18 chilometri e 500 metri in 27 minuti 26 secondi 41,media 40,452 chilometri orari

2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 27 minuti 32 secondi 54

3° Beatrice Trento (Team Wilier Chiara Pierobon) 27 minuti 41 secondi 09

4° Elena Contarin (Breganze Millenium) 27 minuti 45 secondi 32

5° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon) 28 minuti 8 secondi 50

6° Sara Pepoli (Team Di Federico) 28 minuti 11 secondi 36

7° Fanny Bonini (Gauss Team) 28 minuti 14 secondi 28

8° Alice Brugnera (Breganze Millenium) 28 minuti 18 secondi 66

9° Margherita Desando (Pedale Castellano) 28 minuti 24 secondi 14

10° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) 28 minuti 26 secondi 61.

Donne Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 9 chilometri 200 metri in 13 minuti 1 secondo 83, media 42,362 chilometri orari

2° Anita Baima (Cicli Fiorin) 13 minuti 43 secondi 19

3° Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi) 13 minuti 44 secondi 50

4° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) 13 minuti 56 secondi 13

5° Alice Bulegato (Team 1971) 14 minuti 4 secondi 41

6° Livielle Ongarato (Team 1971) 14 minuti 5 secondi 96

7° Vittoria Grassi (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) 14 minuti 10 secondi 42

8° Alessia Zambelli (Biesse Arvedi) 14 minuti 10 secondi 74

9° Asia Rabbia (Cicli Fiorin) 14 minuti 13 secondi 99,

0° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 14 minuti 16 secondi 50.