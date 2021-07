La Pallavolo Sangiorgio inserisce Elisa Viaroli in seconda linea

La società Pallavolo Sangiorgio comunica con piacere di aver trovato l’accordo con l’atleta cremonese per la stagione 2021/2022.

Il mercato estivo della Pallavolo Sangiorgio in vista della stagione 2021/2022 che vedrà presente il team piacentino nel campionato di B2 per la terza s, prosegue senza sosta. Il roster albiceleste si impreziosisce di un nuovo ed importante elemento Elisa Viaroli che ricoprirà il ruolo di secondo libero.

La carriera

Giocatrice di valore ed esperienza, Elisa Viaroli, nata a Cremona il 13 febbraio 1987, è cresciuta nelle giovanili dell’Esperia prima di passare alla Dinamo Zaist (storica società del capoluogo cremonese) dove nel corso degli anni nel ruolo di schiacciatrice ha contribuito alla promozione in serie D del team giallonero (2013). Un biennio nelle serie regionali lombarde, sempre con la maglia della squadra del quartiere Zaist (parrocchia di San Francesco), e poi la sfida nella D emiliana, precisamente al Busseto Volley (Parma), dove un infortunio ne ha condizionato il rendimento.

Nella stagione 2017/2018 accetta la proposta della Cappu Volley di Casalpusterlengo dove incontra Micaela Perini, futura compagna alla Pallavolo Sangiorgio. In due stagioni conquista la doppia promozione dalla D alla B2 ed è determinante al filotto di vittorie consecutive della squadra casalina in campionato: 44. Lasciata la Cappu Volley (causa rinuncia al torneo nazionale e vendita del titolo), la nuova giocatrice albiceleste veste la maglia del K Volley Soresina (serie C) nella stagione 2019/2020, interrotta prematuramente dalla sospensione della pandemia.

La scorsa stagione Elisa Viaroli ha iniziato con la Pallavolo Castelleone (serie D) ed ha chiuso con il Piace Volley (serie D), dove ha raggiunto le semifinali regionali della Coppa Emilia Romagna. Tanti anni di gavetta nelle serie regionali e nel futuro immediato l’avventura alla Pallavolo Sangiorgio, la prima nei campionati nazionali, dove ricoprirà il ruolo di libero.

L’innesto di Elisa Viaroli, in terzo in entrata dopo quelli della schiacciatrice Chiara Tonini e della centrale Maria Chiara D’Adamo, entrambe reduci dall’esperienza alla Pallavolo Alsenese in B1, si aggiunge alle conferme di Greta Galelli, dunque, si aggiunge a quelle di Micaela Perini in regia, Valentina Zoppi in posto 3 e dell’opposta Alisa Hodzic.

Coach Matteo Capra