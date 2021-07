Bakery Piacenza, chiusura con il botto: il top player Nick Raivio è biancorosso

La Bakery Basket Piacenza è lieta di annunciare l’ingaggio dell’ esterno americano di 1,93 m per 93 kg. Nik è stato per tre stagioni consecutive il trascinatore assoluto dell’Urania milano, con il pregio però di non aver mai oscurato i compagni di squadra. Nell’ultima stagione regolare ha realizzato 15 punti a partita e 7.8 rimbalzi. Fissando il suo massimo di stagione realizzando 26 punti in 36 minuti nella gara contro Mantova.



Nella stagione 2019/2020 è stato il dominatore assoluto nelle realizzazioni (504 pti totali e 18 punti a partita) con medie da capogiro (49.87% dal campo), ma anche presenza incredibile sotto canestro con 233 rimbalzi totali (8.32 rimbalzi a partita). Posizionandosi così al primo posto in assoluto nelle statistiche individuali dell’intera A2 per “valutazione” e al terzo posto alla voce “punti” e “rimbalzi”.

“Nik è esattamente l’identikit del giocatore che cercavamo per questa stagione. E’ una garanzia. Giocatore molto esperto e fondamentale nella categoria oltre che sotto il punto di vista umano e motivazionale.”

Le prime parole di Nik Raivio ai nostri microfoni