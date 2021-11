La Pallavolo Sangiorgio supera il Galaxy Inzani Volley

Sono serviti quattro set alla Pallavolo Sangiorgio per avere la meglio sulla neopromossa Galaxy Inzani Volley. Vinto il primo parziale, le albicelesti di coach Matteo Capra, hanno subito il rientro della avversarie, per chiudere nel terzo e quarto, dove sotto 22-19 ha trovato la zampata giusta per chiudere. Doppia cifra per Marc, Tonini ed Hodzic con 17, 10 e 10 palloni messi a terra.

La Pallavolo Sangiorgio scende in campo con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, D’Adamo e Zoppi, Tacchini, libero. I primi scambi sono equilibrati (6-6), tuttavia le piacentine non ingranano, così coach Capra cambia regista (15-17); alcuni attacchi permettono alla Pallavolo Sangiorgio allungare, 20-23, Tonini regala il 21-24 ed un attacco della stessa schiacciatrice modenese chiude il set (21-25).

Falsa partenza nel secondo parziale. La Galaxy Inzani si porta sul 5-0, coach Capra ferma il tempo ma non la squadra di casa prosegue a macinare gioco (7-3). Sul 16-10 entra Gilioli per Tonini, dentro Perini per Salimbeni ma la musica non cambia e la Galaxy Inzani chiude 25-17.

Nel terzo si vede Galelli e Perini parte titolare, dopo i primi scambi la Sangio mette la freccia sul 11-12,il Galaxy impatta sul 14-14 ed un muro di Marc regala l’allungo 15-20. Zoppi fa scorrere sul i titolo di coda al parziale che termina 20-25.

Quarto set a favore della Pallavolo Sangiorgio sino al 6-9, il Galaxy Inzani trova il break 12-10 ma le piacentine impattano prima sul 14-14 e poi sul 16-16. Le parmensi allungano sul 22-19, il turno al servizio di Perini rimette in corsa la Pallavolo Sangiorio (22-22). Due colpi di Marc regalano la vittoria alle albicelesti.

Galaxy Inzani Volley-Pallavolo Sangiorgio 1-3

(21-25, 25-17, 20-25, 23-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico 1 , Perini 3, Gilioli 2, Galelli, Molinari, Salimbeni, Tonini 10, Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 10, Marc 17, D’Adamo 2. All. Capra.

Galaxy Inzani Volley: Bussi, Domeniconi (L), Ferrari, Boschesi, Candio, Gandolfi, Pradella (L), Ghirardotti, Ciarlini, Brandi, Conti, Cattini, Chiodarelli, Dall’Aglio. All. Morabito

Classifica

Volley Stadium, Tomolpack Marudo, Pallavolo Sangiorgio 9 punti; Arbor Interclays Reggio Emilia, Asss. Sport Corlo 7; Cr Transport Ripalta, Tieffe Serv. S. Damaso 5: Vap-UybaLtp Piacenza, Rubierese Volley 3; Galaxy Inzani 1; Volley Academy Modena 0.