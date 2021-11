La Pallavolo Sangiorgio va a Parma alla ricerca del riscatto

Voglia di riscatto, tanta voglia di riscatto. La Pallavolo Sangiorgio è determinata a ritornare alla vittoria e fare in modo che la battuta d’arresto contro Mirandola è stato episodio. La Galaxy Inzani Volley, che nonostante non abbia ancora vinto un incontro, non è avversario proprio accomodante: il team parmense nell’ultima giornata ha strappato un punto alla capolista Marudo.

Coach Capra

“Sarà una partita difficile per due aspetti. Primo perché veniamo da una sconfitta inaspettata e dobbiamo invertire il trend; inoltre è una squadra che ha messo in difficoltà squadre forti e rinomate, ha una struttura di gioco consolidata e ci può mettere in difficoltà. Affronteremo l’incontro resettando le problematiche avute e giocando con un po’ più di leggerezza”.

Sul fronte albiceleste sarà importante vincere per restare in scia delle posizioni di vertice, al momento la Pallavolo Sangiorgio occupa la quinta posizione in classifica.

La Galaxy Inzani Volley, terz’ultima in classifica con un solo punto, tuttavia conquistato nell’ultima giornata contro la capolista Marudo, è una formazione neopromossa dalla C. Ha un gioco consolidato e punta sull’esperienza di giocatrici come la schiacciatrice Chiara Candio (ex Pallavolo Alsenese) ed il libero Francesca Pradella, la scorsa stagione protagonista della promozione in B2 del Volley Piadena.

Non ci sono ex ed i precedenti tra le due formazioni sono state giocate nei tornei regionali. Dirigeranno l’incontro Stefano Bosio e Luigi Fedeli, fischio d’inizio ore 19. L’incontro si terrà al PalaCasalini in Largo Cesare Beccaria a Parma.

Classifica

Tomolpack Marudo 8 punti; Arbor Interclays Reggio Emilia, Asss. Sport Corlo 7; Volley Stadium, Pallavolo Sangiorgio 6; Cr Transport Ripalta, Tieffe Serv. S. Damaso, Vap-UybaLtp Piacenza 3; Rubierese Volley, Galaxy Inzani 1; Volley Academy Modena 0.