La Bakery Piacenza cerca la vittoria in casa di Mantova, Campanella: “Dovremo giocare con il coltello tra i denti” – AUDIO

Il coach dei biancorossi ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Mantova-Bakery Piacenza: la sesta giornata del girone verde di Serie A2. Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00.

“Ho visto una squadra in crescita, soprattutto nei dettagli su cui stiamo lavorando in settimana. Ovvio, non siamo contenti della sconfitta, però sto iniziando ad intravedere i frutti del lavoro. Dal secondo all’ultimo quarto abbiamo giocato alla pari contro una corazzata come Udine, lottando sia tecnicamente che mentalmente. Ben vengano questi match con le più forti, perché ci aiutano a migliorare in fretta”.

Federico Campanella