La Sei Giorni delle Rose si è aperta nel segno di Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini

Le due azzurre vincono la madison e si portano al comando della classifica generale

Si è aperta nel segno di Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri la 24a edizione della Sei Giorni delle Rose Internazionale al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola: le azzurre, entrambe convocate per i Giochi di Tokyo, hanno chiuso al comando della classifica la prima giornata di gare, vestendo la maglia bianca di leader “Siderpighi” al termine di un avvincente testa a testa con la coppia francese composta da Clara Copponi e Marie Le Net.

Quest’anno la 6 Giorni propone una perfetta parità di genere nelle competizioni: gara a coppie femminile nelle prime tre serate e poi quella maschile nelle ultime tre. Ordine inverso per le gare individuali, tutte prove di classe 1 Uci.

Madison spettacolare

Subito spettacolare la madison donne che ha aperto il programma serale, con Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri (a Fiorenzuola in maglia Pavinord) che hanno centrato il successo andando a conquistare la volata finale davanti alle francesi Clara Copponi e Marie Le Net (Salumificio La Rocca), che le precedevano di un solo punto. Le azzurre hanno chiuso a 32, tre in più delle transalpine. A quota 19 le sorelle polacche Daria e Wiktoria Pikulik (Rossetti Market).

Nel giro lanciato, vittoria delle francesi Copponi – Le Net con il tempo di 23,781, secondo posto per Letizia Petrnoster ed Elisa Balsamo (Acef), con 24,089. Terze Barbieri e Guazzini, con 24,198.

Copponi – Le Net

Scratch per gli uomini

Gli uomini oggi si sono sfidati nello scratch di classe 1 Uci, che ha visto prima due batterie di qualificazione, le quali hanno dato forma alla finale, con 24 partecipanti. Spettacolare la gara decisiva, sulla distanza di 40 giri, con cinque atleti che sono andati a guadagnare il giro e poi hanno sprintato per il successo. A spuntarla è stato il russo Vlas Shichkin che ha preceduto i francesi Benjamin Thomas (uno dei più attesi in questi giorni) e Donavan Grondin. Quarta piazza per il tedesco Teuntenberg e quinta per l’azzurro Donega, anch’egli protagonista dell’attacco decisivo.

Ad animare questa prima giornata è stata anche una manifestazione per Giovanissimi, denominata “Ricordando Giordana”, con un centinaio di baby pedalatori a divertirsi sull’anello del “Pavesi”.

Il programma di domani (giovedì)

Domani si parte alle 15.30 con l’omnium maschile, che si concluderà in serata (dalle 20.45) con la corsa a punti finale. In programma anche l’Eliminazione per Donne Elite nel pomeriggio, dopodichè le protagoniste della gara a coppie torneranno in pista la sera per americana e giro lanciato nella seconda delle tre sere dedicate alle competizioni femminile a coppie.

L’ingresso al Velodromo è, come sempre, gratuito, mentre per chi non potrà assistere allo spettacolo dal vivo ci sarà il live streaming sulla pagina facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola” e sul sito www.fiorenzuolatrack.it, dove sono pubblicati anche tutti i risultati.