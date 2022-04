La teoria dello sfondo bobbiese dietro la Gioconda rafforzata dallo studio di Baucon: “C’è il particolare dei microfossili. Piacenza territorio unico al mondo” – AUDIO

La teoria dello sfondo bobbiese dietro la Gioconda (leggi articolo) rafforzata da uno studio che ha coinvolto il territorio piacentino.

Il lavoro della ricercatrice Carla Glori è stato molto brillante – spiega Andrea Baucon paleontologo e professore in Paleoicnologia dell’Università di Genova in diretta su Radio Sound – sottolineando diversi particolari che coincidono. In particolare c’è anche quello dei microfossili che io e il mio gruppo di ricerca abbiamo portato.

Di cosa si tratta?

In poche parole analizzando il Codice Leicester di Da Vinci, ho individuato un frammento mai analizzato prima in cui Leonardo racconta di contadini che gli portarono dei fossili provenienti dalle montagne tra Parma e Piacenza. Da Vinci usa un termine abbastanza enigmatico in questo caso. In particolare parla di conchiglie perforate. Quelle tarlature sono i microfossili che sto studiando. La cosa eccezionale di questa analisi leonardesca è che per comprendere questi fossili ci sono voluti 500 anni. Il merito di essere così avanti va a Leonardo Da Vinci, ma anche al territorio che ha studiato perché il piacentino è un posto unico in Italia e al mondo per la ricchezza, l’abbondanza e la diversità del patrimonio che riguarda lo studio dei tecnofossili.

Sempre nuove scoperte dunque nel piacentino

Sì! Sono da poco stato nella zona di Prato Barbieri, nel Comune di Bettola, dove abbiamo trovato degli idrofossili unici. Nel piacentino basta girare una roccia per trovare qualcosa di nuovo. Per un biologo è come essere nella foresta Amazzonica!

