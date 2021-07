La Tiger Dixie Band a Rivergaro per la rassegna estiva Summertime in Jazz il 26 luglio

Dopo il successo riscosso dalla formula lo scorso anno, torna anche in questo 2021 una marching band a Rivergaro per la rassegna estiva Summertime in Jazz. L’appuntamento con lo spettacolo e il divertimento dal vivo è fissato per lunedì 26 luglio alle 21.30 con la Tiger Dixie Band, una tra le più rinomate formazioni italiane che si rifà a questo genere nato negli Stati Uniti che riscuote sempre più successo anche in Italia. La Tiger Dixie Band si aggirerà per le vie del paese trascinando con sé tutti coloro che avranno la voglia e il piacere di lasciarsi coinvolgere.

La rassegna è organizzata dall’associazione Piacenza Jazz Club grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i Comuni e le Proloco coinvolte. Il concerto è a ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione del posto. Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

Il concerto che proporranno sarà improntato su un repertorio che si prefigge essere un viaggio musicale attraverso i tempi e i luoghi del Jazz tradizionale.

La Tiger Dixie Band, dalla storia quasi ventennale, si fregia di essere, infatti, una delle poche band a livello internazionale, che si dedica sistematicamente al recupero del Jazz degli “anni ruggenti”, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale. Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e del Ragtime, sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca. Il sound generale è però filtrato attraverso le esperienze musicali più moderne dei singoli membri della band, che si fondono sui vari piani dell’esecuzione, dall’arrangiamento all’improvvisazione. L’equilibrio tra le due componenti irrora questi brani rendendoli fluidi, ricchi di sfumature e di sottile umorismo, infondendo loro nuova vitalità.

Perché riproporre oggi quelle musiche? Forse perché hanno mantenuto intatta quella freschezza, la tensione comunicativa; perché, pur nella loro apparente semplicità, celano raffinatezza e grande varietà di impasti timbrici, di colori e sfumature.

Tutte le info in tempo reale su www.summertimejazz.it oppure sui social, la pagina www.facebook/piacenzajazzfest, il profilo Twitter www.twitter/pcjazzclub attraverso l’hashtag #SummertimeInJazz o su Instagram con il profilo del Piacenza Jazz Club.