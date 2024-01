La vetrina più bella dei commercianti di Rottofreno e San Nicolò ultimi giorni per votare

La vetrina più bella dei commercianti di Rottofreno e San Nicolò può essere ancora votata. Mancano pochissimi giorni per esprimere il proprio voto per il concorso che si celebra ogni anno in occasione delle festività natalizie! Il termine ultimo per esprimere il proprio voto è il 7 gennaio tra le 20 allestite a tema natalizio.

La vetrina più bella Il concorso

Arrivato ormai alla quarta edizione, il concorso che permette ai commercianti di fare promozione della loro attività, contribuendo in modo significativo ad infondere spirito natalizio in paese, aiutando a creare e diffondere l’atmosfera magica del Natale. Quelle illuminate e completamente ridisegnate hanno segnato anche quest’anno i percorsi dello shopping nelle vie di Rottofreno e San Nicolò. I negozi partecipanti hanno vestito a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia. A ciascuno di loro sono dedicati dei contenuti personalizzati sui canali social di Scopri Rottofreno per promuovere le loro attività e sostenere il piccolo commercio.

Come si vota