Nel giorno dell’Assemblea elettiva da cui uscirà il nuovo esecutivo che guiderà la Vittorino da Feltre fino al 2024, il Consiglio uscente guidato dal Presidente Roberto Pizzamiglio ha voluto suggellare questi ultimi quattro anni con due importanti intitolazioni. La rinnovata piscina coperta, oggetto nei mesi scorsi di un consistente intervento di ristrutturazione, è stata intitolata ai “Soci strappati alla vita dal Covid”.

“Anche la Vittorino da Feltre come altre realtà sportive del nostro Paese e come tante famiglie italiane, negli ultimi mesi ha perso degli amici che sono stati strappati alla vita da questa drammatica emergenza sanitaria. Ovviamente era impossibile ricordarli tutti singolarmente, ognuno con la propria storia, la propria vita, le proprie passioni. Ma tutti erano accomunati dalla passione per la Vittorino da Feltre. Per questo il nostro Consiglio ha voluto ricordarne e onorarne la memoria dedicandogli questa piscina. Che proprio negli ultimi mesi, grazie ai vari interventi di ristrutturazione effettuati, è tornata a nuova vita. Una nuova vita a ricordo delle vite che oggi non sono più qui con noi”.