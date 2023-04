Laboratorio Verde ODV Piacenza, riconoscimento per il lavoro svolto nell’Unione Valnure e Valchero – AUDIO

Il Laboratorio Verde ODV Piacenza ha ricevuto un riconoscimento dall’Unione Val Nure e Val Chero per l’attività svolta nel corso del 2022 sul territorio in materia di controlli ambientali e tutela della fauna.

E’ un riconoscimento – spiega il Coordinatore Loris Burgio – che va a tutti gli operatori per l’attività che svolgiamo in collaborazione con la Polizia Locale. In particolare diamo il nostro contributo per redimere, oppure fare una prima scremata nell’intervento richiesto. Poi dopo la valutazione, scatta la decisione se occorre far arrivare sul posto gli agenti.

Quali sono le chiamate più frequenti che stanno arrivando nell’ultimo periodo.

Gli incarichi che ci impegnano maggiormente sono legati ai cani che abbaiano. In questi casi serve vedere qual è l’intensità dell’abbaiare e il fastidio che può causare. Diciamo che stiamo diventando sempre meno tolleranti. Anche un cane che abbaia per qualche minuto diventa un fastidio e si creano attriti tra vicini di casa. Eppure queste problematiche si potrebbero risolvere direttamente tra i cittadini in altro modo.

Capito abbandoni, tante adozioni affrettate

E’ un problema. Tante sono le associazioni che si occupano di adozioni, alcune sono esageratamente restrittive e altre un po’ troppo elastiche. In particolare nei casi di animali che vengono importati nella nostra provincia da altre aree d’Italia o dall’Europa. Noi vogliamo dare consigli semplici in questi casi e poi abbiamo una collaborazione molto stretta con un educatore cinofilo. Questo professionista si occupa dei problemi comportamentali dei cani.

Laboratorio Verde ODV Piacenza: AUDIO intervista a Loris Burgio