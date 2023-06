Faccia a faccia coi ladri in casa, attimi di terrore per una ragazzina nei pressi di Travo

Faccia a faccia coi ladri, momenti di terrore per una ragazzina di 14 anni. I fatti sono accaduti sabato scorso, in un’abitazione nei pressi di Scrivellano di Travo. Era ormai mezzogiorno quando la 14enne ha sorpreso in casa due uomini. Indossavano tute da lavoro e impugnavano attrezzi da scasso.

Alla vista della giovanissima residente, i due sono fuggiti lasciando perdere le proprie tracce, mentre la ragazzina è corsa a chiamare i genitori. A parte l’abbigliamento, la ragazzina non è riuscita a fornire una descrizione dei due.

Secondo alcune testimonianze, però, i due sarebbero fuggiti a bordo di altrettante auto, una di colore chiaro e una di colore scuro. In particolare, la vettura scura è stata avvistata anche da alcuni residenti nei pressi di Bettola, dove si era per l’appunto verificato un furto: non è da escludere che si tratti delle stesse persone.

Altri colpi sono stati messi a segno in Val Nure, tra Ponte dell’Olio e Vigolzone: indagini sono in corso.