Ragazzini lanciano un oggetto contro un’auto in corsa e fuggono, tragedia sfiorata

Lanciano un pesante oggetto contro un’auto in corsa. Una bravata, una semplice bravata che però poteva avere gravi conseguenze per le due persone nella vettura. I fatti sono accaduti sabato sera lungo una strada Provinciale nei pressi di Borgonovo. Una coppia di coniugi stava viaggiando quando hanno avvertito un forte colpo alla carrozzeria lato passeggero, dove era seduta la moglie. La donna avrebbe visto un gruppo di ragazzini fuggire. Controllando, i due coniugi hanno scoperto una grossa ammaccatura sulla fiancata, a pochi centimetri dal finestrino. Se l’oggetto avesse colpito il finestrino i vetri sarebbero andati sicuramente in frantumi e le possibili conseguenze si possono solo immaginare. La coppia ha sporto denuncia e ora sono in corso le indagini.