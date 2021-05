L’Assigeco Piacenza esce sconfitta per la terza volta consecutiva in questo girone azzurro arrendendosi per 78-63 alla Tramec Cento di un sontuoso Peric da 27 punti. Ai biancorossoblu non sono bastati i 20 di McDuffie e i 13 di Guariglia. Le possibilità di qualificazione ai playoff sono ora appese ad un filo: per tenere viva la speranza bisognerà vincere di almeno 8 lunghezze al PalaCarrara di Pistoia e poi attendere l’evoluzione degli ultimi match.

ASSIGECO PIACENZA-TRAMEC CENTO 63-78

(19-23, 15-23, 10-18, 19-14)

PIACENZA: Voltolini ne, Poggi 7, Molinaro, Formenti 3, Carberry 5, McDuffie 20, Gajic, Massone, Guariglia 13, Cesana 9, Jelic ne, Sabatini 6. All. Salieri

PISTOIA: Jurkatamm 10, Peric 27, Fallucca 3, Roncarati ne, Ranuzzi, Berti 4, Leonzio 5, Petrovic 15, Gasparin 8, Moreno 4, Cotton 2. All. Mecacci.