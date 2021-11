L’Assigeco Piacenza sogna in grande: batte Orzinuovi (82-83) e rientra in zona playoff

Un’Assigeco Piacenza galvanizzata dalla vittoria contro Cantù, batte anche Orzinuovi a domicilio e raggiunge il settimo posto in classifica. Due punti figli di una rimonta straordinaria per i biancorossoblu, coronata da un quarto periodo con 34 punti segnati. Sugli scudi il solito Gabe DeVoe, autentica rivelazione del girone ed autore di 23 punti, ma la copertina è anche per Dada Pascolo e l’ex di turno Galmarini.

Agribertocchi Orzinuovi – UCC Assigeco Piacenza 82-83

(20-14, 18-16, 21-19, 23-34)

Agribertocchi Orzinuovi: Andrea Renzi 24 (7/10, 3/4), Lamarshall Corbett 21 (3/7, 4/7), Marco Spanghero 14 (2/2, 2/6), Aaron Epps 10 (2/4, 2/4), Nicola Giordano 6 (3/4, 0/0), Marco Rupil 4 (2/2, 0/2), Daniele Sandri 3 (0/1, 1/2), Giga Janelidze 0 (0/2, 0/0), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0), Nichol jason Wickramanayake 0 (0/0, 0/0), Matteo Martini 0 (0/0, 0/0), Alessio Magarini 0 (0/0, 0/0)

Assigeco Piacenza: Gabe Devoe 23 (6/9, 3/9), Davide Pascolo 19 (8/9, 1/3), Lorenzo Galmarini 19 (4/5, 2/3), Gherardo Sabatini 10 (2/3, 1/6), Lorenzo Querci 8 (1/1, 2/2), Tommaso Guariglia 4 (2/2, 0/3), Phil Carr 0 (0/2, 0/2), Lorenzo Deri 0 (0/0, 0/2), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0)