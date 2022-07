Via Genocchi, lavori alla rete fognaria e limitazioni alla viabilità￼

Per consentire l’esecuzione di lavori ad opera di Ireti, dalle ore 8 di mercoledì 27 luglio sino alle 18 del 13 agosto prossimo, dal civico 13 di via Genocchi sino all’intersezione con via Gregorio X sarà istituito il divieto di circolazione, nonché il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Contestualmente, nel tratto di via Genocchi tra il civico 13 e l’intersezione con via Roma i soli residenti e fruitori di posti auto privati potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.