Lavori di asfaltatura in via Einaudi, chiusura al traffico delle corsie Sud

Per consentire i programmati lavori di asfaltatura, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, tra le 8 e le 18 di ogni giornata, il tratto di via Einaudi tra l’intersezione con strada della Viggioletta e la rotatoria all’altezza di via I Maggio sarà, nelle corsie Sud, inibito al traffico, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso. Varrà invece su entrambi i lati della carreggiata il divieto di sosta permanente.

Contestualmente, nelle stesse date e orari, nel tratto di via Emilia Pavese tra via Einaudi e la rotatoria di via I Maggio, in direzione dell’autostrada A21, potranno in via eccezionale circolare i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.