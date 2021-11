Lavori in via Emilia Pavese, modifiche alla viabilità

Per consentire l’esecuzione di lavori di sistemazione della pavimentazione lungo via Emilia Pavese, nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con via I Maggio e la scuola primaria di Sant’Antonio, dalle ore 6 di lunedì 22 novembre alle ore 20 di lunedì 29 saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Nelle corsie non interessate dai lavori, tutti i veicoli potranno transitare in entrambi i sensi di marcia e sarà istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica di cantiere. Nelle corsie in cui sarà in corso l’intervento, potranno circolare – in base alle diverse fasi operative – unicamente i residenti, mentre varrà per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti segnalati.