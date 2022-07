Le notti di Santa Chiara, il 26 luglio Frida en Silencio e il 29 il progetto Moonchild

Il programma di eventi Le notti di Santa Chiara, messo a punto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare i trent’anni di attività, prosegue nell’ex convento sullo Stradone Farnese con due appuntamenti di rilievo all’insegna della musica flamenco e del progressive rock: Frida en Silencio, il nuovo spettacolo di Israel Varela dedicato all’artista messicana, e Moonchild, progetto discografico di Annie Barbazza e Max Repetti realizzato con Greg Lake.

▶Martedì 26 luglio – ore 20.45 / ore 22

Concerto

Frida en Silencio

Israel Varela (percussioni)

Karen Lugo (ballo flamenco)

Serena Brancale (voce)

Rita Marcotulli (pianoforte)

Ares Tavolazzi (contrabbasso)

In collaborazione con Fondazione Val Tidone Musica

Il nuovo ed emozionante spettacolo di Israel Varela è un’introspezione nella vita della rivoluzionaria pittrice messicana Frida Kahlo dove musica, poesia e danza si fondono. In scena, un quintetto stellare: Karen Lugo alla danza flamenco e alla poesia, l’icona del pianoforte italiano Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi al contrabbasso, la cantante Serena Brancale e Israel Varela alle percussioni. Varela è uno degli artisti più affermati della sua generazione e nell’ultimo decennio è stato uno dei musicisti jazz/mondiali/flamenco più richiesti. La sua originalità e il suo stile distintivo gli hanno permesso di esibirsi con moltitudini di artisti famosi, da Pat Metheny a Pino Daniele, da Andrea Bocelli a Joaquin Cortes e molti altri.

A causa delle numerose prenotazioni, saranno offerte al pubblico due repliche nella stessa serata. Un primo concerto inizierà alle ore 20.45, cui seguirà una seconda esibizione con inizio alle ore 22. Entrambe le repliche sono sold out.

▶Venerdì 29 luglio – ore 21.30

Concerto

Moonchild

A Deep Journey Into The Music And Poetry of Greg Lake

Annie Barbazza (voce)

Max Repetti (piano/keyboards)

In collaborazione con l’Associazione Novecento

“Moonchild” è il titolo del progetto discografico della cantante Annie Barbazza e del pianista Max Repetti, interamente dedicato alla musica di Emerson Lake and Palmer e dei King Crimson dei quali Greg Lake, scomparso nel 2016, fu fondatore. I due giovani musicisti hanno riversato in questo lavoro tutto il loro amore per uno straordinario cantante, musicista, produttore e discografico. Più che un tributo, si tratta di uno spettacolo lunare concepito e prodotto da Lake nel quale vengono rivisitati in chiave contemporanea i suoi classici. Il grande musicista inglese ebbe con la città di Piacenza un legame affettivo speciale: quest’anno si celebra il decimo anniversario del concerto con il quale Greg Lake iniziò da qui il suo tour europeo. Inoltre, la prima rappresentazione dell’embrione (poche canzoni) di questo progetto fu rappresentato in occasione della laurea honoris causa che il Conservatorio Nicolini conferì alla rockstar britannica, collegato via Skype perché già troppo malato, nel 2016. Nel corso dell’evento in Santa Chiara la voce dell’astro nascente della scena avant/prog Annie Barbazza, grazie agli arrangiamenti di Repetti (scritti sotto la supervisione di Lake stesso) darà plastica forma alle melodie immortali del Re Cremisi.

Ingresso gratuito; informazioni, prenotazioni e ritiro dei biglietti omaggio presso Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 13), dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18; tel. 0523.311111; mail info@lafondazione.com.