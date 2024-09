“Il palco della città”, la mostra racconta la storia del Municipale. Patrizia Anselmi: “Il Teatro cittadino, testimone della nostra storia” – AUDIO

“Il palco della città”, lo mostra che racconta la storia del Teatro Municipale per celebrare i suoi 220 anni.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Piacenza presenta “Il palco della città” 1804-2024, mostra documentaria a Palazzo Farnese per ricordare i 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Attraverso l’esposizione di documenti e di un percorso guidato sarà possibile rivivere la storia straordinaria di un teatro molto importante per la sua città. All’inaugurazione saranno effettuate due visite guidate, alle ore 9,30 e alle ore 11. La mostra resterà aperta durante gli orari dell’Archivio di Stato, fino al 6 dicembre 2024.

Il tema di quest’anno – spiega Patrizia Anselmi, vice Direttrice dell’Archivio di Stato di Piacenza – della Giornate Europee del Patrimonio è “Un patrimonio in cammino”. Quindi con la nostra mostra, attraverso un percorso fatto di immagini, progetti e di documenti vogliamo che il visitatore percepisca il ruolo del teatro cittadino come testimone della nostra storia. “Il Palco della Città” dimostra come il Teatro Municipale sia anche un punto di incontro di culture, idee e tradizioni e luogo di lavoro e di creatività per generazioni di artisti, tecnici e artigiani.

Inaugurate la mostra il 28 settembre

Sì, durante l’inaugurazione saranno effettuate due visite guidate, una alle ore 9.30 e l’altra alle ore 11.30. La mostra resterà aperta fino al 6 dicembre 2024 e sarà visitabile negli orari d’apertura dell’Archivio. Quindi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e mercoledì e giovedì orario continuato fino alle 17. L’ingresso è libero e gratuito.

Come viene raccontato il Teatro Municipale in questo percorso?

Noi abbiamo deciso di trattare l’argomento con i primi anni del teatro. Dall’inaugurazione avvenuta nel 1804 fino al 1816, quando la Sovrana con una sua risoluzione decide di cedere la struttura alla comunità di Piacenza. Ecco perché si parla di teatro comunicativo e dopo l’Unità d’Italia di Teatro Municipale.

