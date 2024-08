Teatro Municipale, Amii Stewart e Alessandro Quarta per il concerto davanti al presidente Mattarella – AUDIO

Amii Stewart e Alessandro Quarta saranno i protagonisti del grande concerto che lunedì 23 settembre vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’occasione è la celebrazione dei 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Una giornata storica per Piacenza, che coinciderà con la giornata di chiusura del Festival del Pensare Contemporaneo. Il Presidente Mattarella omaggerà con la sua presenza anche l’importante manifestazione che aprirà il 19 settembre per chiudersi appunto il 23 settembre.

Amii Stewart e Alessandro Quarta si esibiranno insieme alla Orchestra Farnesiana e al Coro del Municipale di Piacenza, con la partecipazione del Coro del Liceo Cassinari di Piacenza e le Voci Bianche del Conservatorio Nicolini di Piacenza.

Appuntamento alle 18. I biglietti per il concerto saranno disponibili da mercoledì 4 settembre sul sito web e alla Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza.

“Un grande orgoglio per tutti i piacentini”

“Sì, è una grande soddisfazione accogliere al Teatro Municipale il Presidente Mattarella nell’anno delle celebrazioni 220 anni. Lo vogliamo fare guardando alla tradizione di questo magnifico teatro, ma allo stesso tempo con il pensare contemporaneo come è all’interno del festival. E quindi due grandi artisti internazionali d’oggi, Alessandro Quarta e Amii Stewart che uniscono arti che vanno anche al di fuori degli standard tipici delle programmazioni dei nostri teatri di tradizione”, commenta Cristina Ferrari, presidente della Fondazione Teatri.

Come detto saranno sul palcoscenico anche Orchestra Farnesiana e al Coro del Municipale di Piacenza, con la partecipazione del Coro del Liceo Cassinari di Piacenza e le Voci Bianche del Conservatorio Nicolini di Piacenza.

“La piacentinità che accoglie il nostro Presidente vicino a due grandi star internazionali. Un evento che mette veramente in primo piano la nostra città e il nostro teatro. Questo deve essere un orgoglio per tutti i piacentini perché il nostro teatro è veramente visto con grandi interessi in questo momento”, conclude Ferrari.

Una soddisfazione anche per il sindaco Katia Tarasconi

“Siamo molto contenti di poter annunciare già di per sé un concerto meraviglioso per i 220 anni del nostro Teatro Principale, perché avere Alessandro Quarta e Amii Stewart con un programma come quello che è stato fatto credo sia già un motivo di felicità per la città. Avere poi anche la presenza del Presidente Mattarella ovviamente dà lustro ancora di più ad un’iniziativa come questa. Avere il presidente Mattarella al Festival del Pensare Contemporaneo, ci fa poi dire che mattoncino dopo mattoncino stiamo riuscendo a far diventare questo festival qualcosa di atteso, non solo ovviamente a Piacenza”.