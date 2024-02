Le ombre di Teatro Gioco Vita sempre in tournée in Italia e all’estero due gli spettacoli che hanno superato 100 e 300 repliche.

Le ombre di Teatro Gioco Vita sempre in tournée in Italia e all’estero, con due spettacoli che hanno ormai superato il traguardo delle 100 e 300 repliche, destinati adiventare veri e propri “classici” del teatro ragazzi: “SONIA E ALFREDO – un posto dove stare”, anno di produzione 2020, e “MOUN – portata dalla schiuma e dalle onde”, anno di produzione 2016, entrambi con la regia di Fabrizio Montecchi.

Le ombre di Teatro Gioco Vita Sonia e Alfredo

Per “Sonia e Alfredo” la recita numero 100 è stata qualche giorno fa in Francia, a Vendenheim in Alsazia, nel dipartimento del Basso Reno. Lo spettacolo è stato in cartellone al Polo culturale “Le Diapason” per tre giornate, con rappresentazioni sia per le scuole sia per le famiglie.

Lo spettacolo

Interpretato da Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, con Rossella Corna alle luci e fonica, “Sonia e Alfredo” racconta una storia dolce e commovente tratta dall’opera di Catherine Pineur, autrice e illustratrice belga di libri per l’infanzia.

Un coproduzione

Coprodotto con la francese MAL – Maison des Arts du Léman (Thonon-Évian-Publier) e dedicato ai bambini dai 4 anni, ha debuttato nell’anno 2020 a settembre al Festival Colpi di Scena a Forlì e in ottobre nella versione francese al Festival des P’tits Malins a Thonon.

Visto per la prima volta a Piacenza solo nel maggio del 2022, dato che la “prima” piacentina più volte rinviata a causa della chiusura dei teatri per il Covid. “Sonia e Alfredo” è stato protagonista di diverse tournée di successo sia in Italia sia in Francia, ma non solo. Ha fatto tappa in Croazia e Slovenia in importanti festival internazionali di teatro di figura come il Puppet International Festival (PIF) di Zagabria e il Biennial Festival of Contemporary Puppetry Art “Lutke” di Lubiana. A Ostrava (Repubblica Ceca) presentato al Festival internazionale di teatro di figura “Spectaculo Interesse”.

Le ombre di Teatro Gioco Vita Sonia e Alfredo a maggio in Canada

Nel maggio prossimo “Sonia e Alfredo” sarà in Canada ospite di tre festival: Petits bonheurs a Montreal, Ottawa Children’s Festival de la jeunesse a Ottawa e WeeFestival a Toronto.

Le ombre di Teatro Gioco Vita Moun

Per “Moun” le recite previste a Piacenza il 4 e 5 marzo al Teatro Filodrammatici (per la rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”) saranno la numero 306 e 307. Il traguardo delle 300 rappresentazioni superato in estate al Festival “I teatri del mondo” di Porto Sant’Elpidio.

La creazione, tratta da “Moun” di Rascal e rivolta ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, vede in scena l’attrice Deniz Azhar Azari con Rossella Corna alle luci e fonica. Nel percorso di questi anni dal debutto a Piacenza del 2016, diverse le tappe importanti.

La tappe Italiane

In Italia il festival “Segnali” di Milano (maggio 2016), il “Festivaletteratura” di Mantova (settembre 2016) e “Festebà” di Ferrara (settembre 2016), dove ha ricevuto il premio come miglior spettacolo del festival. Al Piccolo Teatro di Milano è andato in scena al Teatro Studio Melato nel febbraio-marzo 2018. E ancora, piazze prestigiose come Modena, Torino, Reggio Emilia, Udine, Bologna, Perugia.

Le tappe estere

Ma “Moun” è molto amato anche in Francia, tanto che le recite oltralpe superano quelle sul territorio nazionale. Nel 2018 lo spettacolo anche in cartellone al Festival di Avignone nella sezione “Théâtrénfant et tout public”, segnando la prima volta di Teatro Gioco Vita al prestigioso festival francese, programmato a Parigi a La Villette. Infine nell’ottobre 2022 tournée in Germania, al Festival internazionale di teatro d’ombre di Schwäbisch Gmünd.

____________________________

Teatro Gioco Vita

SONIA E ALFREDO un posto dove stare

dall’opera di Catherine Pineur: con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari adattamento teatrale Enrica Carini e Fabrizio Montecchi, regia e scene Fabrizio Montecchi, sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari (tratte dai disegni di Catherine Pineur), musiche Paolo Codognola, costumi Rosa Mariotti, disegno luci Anna Adorno, luci e fonica Rossella Corna, pubblico da 4 a 7 anni – Durata 50’ circa

MOUN Portata dalla schiuma e dalle onde

da “Moun” di Rascal, con Deniz Azhar Azari, regia e scene Fabrizio Montecchi, sagome Nicoletta Garioni (dalle illustrazioni di Sophie), musiche Paolo Codognola, coreografie Valerio Longo, costumi Tania Fedeli, disegno luci Anna Adorno, luci e fonica Rossella Corna, assistente alla regia Helixe Charier, (“Moun” di Rascal è edito da l’ecole des loisirs), pubblico: da 5 a 10 anni