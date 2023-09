Lumezzane-Fiorenzuola: i rossoneri cercano conferme

Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Fiorenzuola di mister Bonatti affronta il Lumezzane in una trasferta da non sottovalutare contro una neo promossa. I rossoneri arrivano a questo scontro diretto dopo la bella e importante vittoria interna contro l’AlbinoLeffe, condita da una prestazione corale veramente all’altezza.

Il momento del Fiorenzuola

Aver ritrovato il successo e i primi punti stagionali può sicuramente dare una spinta in più per la partita di domani, impegno da non sottovalutare vista anche la fatica fisica e mentale che lo scontro con i bergamaschi ha portato nel fine settimana.

Il Fiorenzuola, però, ha l’obbligo di confermarsi e portare a casa punti per poter proseguire nella miglior maniera questa stagione.

Il punto sull’avversario Lumezzane

La formazione bresciana allenata da mister Franzini, ex tecnico del Piacenza Calcio che ha portato il Lumezzane in Serie C, ha come obiettivo la salvezza: nella scorsa giornata ha perso di misura contro la più quotata Vicenza ed è a pari punti (3) in classifica con i valdardesi, grazie alla vittoria interna contro la Pergolettese.

Lumezzane posto speciale per mister Bonatti

Lumezzane-Fiorenzuola non sarà una partita come le altre per mister Bonatti, Il tecnico del Fiorenzuola, infatti, ha iniziato 17 anni fa la carriera da allenatore proprio nella società bresciana e, quindi, questa sfida rappresenterà per lui un momento speciale ed emozionante. Come detto nel post partita con l’AlbinoLeffe, sarebbe per lui un motivo di orgoglio vedere una gran prestazione nella gara di domani.

Probabili Formazioni

LUMEZZANE: Galeotti, Ragazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti, Moscati, Pesce, Ilari, Spini, Gerbi, Capelli. All. Franzini

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Potop, Bondioli, Oddi, Stronati, Nelli, Di Gesù, Morello, Alberti, Gonzi. All. Bonatti

