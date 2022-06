Liberali Piacentini: “Facciamo il punto sulla complicata diatriba riguardante l’illuminazione dell’Angil d’al Dom”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Liberali Piacentini.

Con lettera senza data, pervenuta ieri, l’Assessore avv. Marco Tassi ha risposto ad una interrogazione a risposta scritta presentata il 10 maggio scorso dal Consigliere liberale Antonio Levoni.

Premesso che l’informazione locale aveva dato notizia che l’Angil d’al Dom era da tempo privo di luce e che la Curia vescovile aveva pubblicato una nota nella quale si addebitava la relativa mancanza al Comune, facendo altresì presente che allo stesso competa l’illuminazione in parola, Levoni aveva chiesto di sapere “da quale documentazione sia affermato l’obbligo del Comune di cui trattasi” e di sapere altresì “se il Comune non intenda intervenire per porre rimedio all’inconveniente che rattrista i piacentini e pone gli stessi in una delicata situazione di sentimenti non rispettati”.

All’interrogazione liberale, che chiedeva risposta scritta, l’Assessore avv. Tassi ha risposto premettendo “che il progetto di riqualificazione della citata illuminazione artistica è frutto di una sponsorizzazione diretta dell’attuale gestore della pubblica illuminazione comunale alla Curia” e che “la ditta Citelum, infatti, si è offerta di provvedere alla progettazione ed alla realizzazione delle opere a propria cura e spese”. La risposta al Consigliere Levoni così prosegue: “L’accordo tra la citata società e la Curia – che esula dalla sfera dell’Ente – sembrerebbe prevedere l’esecuzione entro il mese di maggio 2022 al fine di ottenere la nuova illuminazione artistica nella primavera ed in occasione del novecentenario della cattedrale del Duomo”. La risposta prosegue ancora in questi esatti termini: “Da informazioni acquisite, il tecnico della Curia e della Citelum srl avevano da tempo concordato un sopralluogo, che si è effettivamente svolto in data 17 Maggio 2022, al fine di stabilire le modalità operative di accesso all'”Angelo del Duomo”; il giorno seguente (18 Maggio 2022) ci risulta sia stata effettuata l’accensione dell’angelo. Nei giorni successivi è proseguita la realizzazione dell’intero progetto di riqualificazione dell’illuminazione artistica della “Cattedrale del Duomo” da ultimarsi nel mese di maggio 2022”.

Pur non richiesto dalla interrogazione del Consigliere liberale, l’ass. Tassi così completa la sua risposta: “In merito alla torre della Basilica di Sant’Antonino, anch’essa citata nel medesimo articolo della stampa locale e definita come «a rischio» è possibile riferire quanto segue: tutti i fari dell’illuminazione artistica di detta torre sono stati sostituiti dal gestore della Pubblica Illuminazione in data 26 Aprile 2022 e da tale giorno risultavano quindi accesi e funzionanti (10 giorni prima dell’articolo della stampa locale)”.

Perchè non sembri che la risposta assessorile sia stata riportata in questo comunicato in modo parziale, la Segreteria dell’Associazione Liberali Piacentini fa notare che nella medesima non risulta precitato quale sia l’articolo di stampa in riferimento e neppure quando tale articolo sia stato pubblicato e a che cosa ci si riferisca.