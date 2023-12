Sospese le limitazioni anti-smog il 25 e il 26 dicembre

Si ricorda che, come previsto dal Piano aria integrato regionale, non essendo in vigore misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10, anche il 24 dicembre – come nelle altre domeniche del mese – non si attueranno le restrizioni normalmente previste dalle domeniche ecologiche.

Inoltre, nelle giornate festive di lunedì 25 e martedì 26 dicembre non saranno in vigore le consuete limitazioni al traffico che riguardano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, le categorie di veicoli più inquinanti; tali provvedimenti riprenderanno mercoledì 27 dicembre.