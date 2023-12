Scontri durante l’incontro col generale Vannacci, identificati i primi partecipanti alla rissa

Sarebbero almeno sette le persone identificate dalla Digos della questura di Piacenza per la rissa scoppiata lo scorso 21 dicembre davanti al teatro President, in occasione dell’incontro col generale Roberto Vannacci, ospitato dall’associazione Giuristi Cattolici per presentare il proprio libro “Il mondo al contrario”.

Proseguono nel frattempo gli accertamenti per definire con precisione la dinamica di quanto accaduto. In particolare gli agenti stanno cercando di ricostruire il ferimento di un uomo di 40 anni, colpito alla testa pare con una cinghiata. Il ferito è membro del gruppo Controtendenza che quella sera aveva organizzato una contromanifestazione per protestare contro lo stesso generale Vannacci.

I manifestanti si sarebbero radunati nel parcheggio della chiesa Santissima Trinità, a pochi metri dall’ingresso del President. Da lì sarebbe scattata la rissa con alcuni dei presenti intervenuti invece per assistere all’incontro.