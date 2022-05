LIVE! Bakery Piacenza-Stella Azzurra, Gara2 in diretta dalle 19:30: i biancorossi devono vincere

Dopo la cocente sconfitta in Gara1, terminata 72-76 per la Stella Azzurra Roma di Germano D’Arcangeli, la Bakery Piacenza di Federico Campanella deve assolutamente rifarsi. Si scende in campo alle 19:30: i biancorossi non possono più sbagliare.

Gara 1 – Domenica 8 maggio, PalaBakery: terminata 72-76

“” 2 – Martedì 10 maggio, PalaBakery, ore 19:30

“” 3 – Venerdì 13 maggio, PalaSport Città di Frosinone, ore 19:30

“” 4 (ev.) – Domenica 15 maggio, PalaSport Città di Frosinone, ore 18:00

Gara 5 (ev.) – Mercoledì 18 maggio, PalaBakery, ore 20:30