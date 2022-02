Renate-Fiorenzuola 0-0, i rossoneri portano via un punto dal “Città di Meda”. Tabbiani: “Siamo tornati aggressivi” – AUDIO

Un punto importante: per il morale e per la classifica. Può essere questa la fotografia del turno infrasettimanale che ha visto il Fiorenzuola fermare il Renate. I rossoneri hanno fatto partita alla pari con i padroni di casa (terza forza del girone e miglior attacco), uscendo dal “Città di Meda” con un pareggio che in termini di striscia positiva (siamo a 3 risultati utili consecutivi) e corsa salvezza vuol dire tanto.

Nonostante un paio di “nuovi” mandati in campo dal primo minuto (Fracassini e Piccinini), la truppa di Tabbiani ha sofferto veramente poco nel secondo tempo, sfiorando il colpaccio con Stronati. Nel complesso una prova più che buona della squadra piacentina, con un focus sul reparto difensivo (Cavalli migliore in campo), ma soprattutto un altro passettino nella corsa salvezza (13° posto) e il viatico giusto per arrivare al match con il Padova.

Le parole di mister Tabbiani

La cronaca

95′ Finisce 0-0 al Città di Meda

93′ Ammonito Gavioli

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Ultimi istanti al Città di Meda

85′ Fuori Mastroianni, dentro Arrondini

83′ Fuori Piscopo, dentro Chakir

79′ OCCASIONE FIORENZUOLA! Cross dalla destra, stacco imperioso di Stronati e riflesso fantastico di Albertoni, alla Gordon Banks

77′ Fuori Maistrello e Ranieri, dentro Rossetti ed Esposito

75′ Poco più di 15 minuti al termine: regge lo 0-0

68′ Fiorenzuola: fuori Oneto, dentro Zunno

67′ Dentro anche Spaltro per Ermacora

63′ Non ce la fa Possenti (problema alla mano dopo il tackle di Mamona): dentro Sini

62′ Gioco fermo: Mamona ha messo KO Possenti con un tackle piuttosto duro

60′ Ultima mezz’ora allo stadio Città di Meda: chi vuole vincere ha bisogno di un cambio

53′ Buon ritmo in questa ripresa

48′ OCCASIONE FIORENZUOLA! Dimarco la mette in mezzo dalla sinistra, Mastroianni anticipa tutti di testa, la palla finisce alta. Primo squillo dei rossoneri

46′ Si riparte! Secondo tempo

Primo tempo

46′ Termina 0-0 il primo tempo al Città di Meda

45′ Un minuto di recupero

44′ OCCASIONE RENATE! Gavioli sbuccia la conclusione, Piscopo tenta la girata di prima intenzione, la palla finisce larga di poco

40′ Ottima partita di Cavalli finora: preciso e attento

34′ Entriamo velocemente negli ultimi 15 minuti di un primo tempo molto opaco

29′ Ci prova Maistrello su cross di Gavioli: palla larga

24′ Ammonito Ermacora tra le file del Renate

17′ OCCASIONE RENATE! Pennellata di Ranieri a centro area, spizzicata di Piscopo, palla larga di poco

12′ OCCASIONE RENATE! Cross di Piscopo, la palla arriva sul secondo palo, Morachioli ci prova in spaccata ma mette alto

11′ Ammonito Potop

10′ Poche emozioni in questi primi 10 minuti

7′ Stronati recupera palla sulla trequarti, corre in verticale, arriva al limite dell’area ma viene chiuso da Gavioli

3′ Fiorenzuola che prova a gestire il pallone; Renate compatto dietro la linea della palla

1′ Iniziata al “Città di Meda”

Le formazioni ufficiali

Renate (4-3-3): Albertoni; Anghileri, Silva, Possenti (67′ Sini), Ermacora (67′ Spaltro); Ranieri (77′ Esposito), Cicconi, Gavioli; Morachioli, Maistrello (77′ Rossetti), Piscopo (83′ Chakir). All. Cevoli

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni (85′ Arrondini), Oneto (68′ Zunno). All. Tabbiani

Arbitro: Carlo Rinaldi

Ammonizioni: Potop, Ermacora, Gavioli