“Più su di quaggiù” in scena al Teatro Open Space 360° il 5 febbraio

Sabato 5 febbraio, per la rassegna Rido Sogno e Volo, di clown, circo contemporaneo e teatro al Teatro Open Space 360° alle ore 21 in scena Andrea Robbiano Compagnia Teatro Naif in “Più su di quaggiù”.

Accompagnato dal tastierista Lorenzo Marcenaro, Robbiano si allontana dalle grandi sale e dalle luci di scena più intense, per dare spazio all’essenza popolare del teatro e al recupero del senso di comunità, prerogativa primaria dell’arte dal vivo.

L’unicità dello spettacolo consiste infatti nel contatto verbale diretto dell’attore con il pubblico, che sarà stimolato a condividere punti di vista, esperienze e sogni, o semplici episodi di quotidianità. Uno spettacolo sempre diverso, perché basato sulle suggestioni del pubblico, chiamato non solo ad assistere ma a diventare essenza e protagonista di un’esperienza unica. I testi improvvisati da Robbiano e le musiche originali di Marcenaro, dimostreranno che, come per le serate passate a inventare racconti attorno ad un fuoco, il vero principio attivo del teatro sta nella condivisione.

BIO – Andrea Robbiano – attore, monologhista, autore

Andrea Robbiano, attore, autore e regista teatrale, è stato vincitore della borsa di studio per il 4° anno alla Scuola Teatrale “Quelli di Grock”. Vincitore del premio “Eolo 2015” come miglior attore del teatro ragazzi per lo spettacolo “Fuori Misura”, testo su Giacomo Leopardi dell’importante compagnia milanese MTM, con cui è andato in scena per oltre trecento repliche. Dal 2003 è autore e regista della compagnia “Teatro del Rimbombo”. Dal 2014 è direttore artistico del “Piccolo Teatro Enzo Buarné” di Castelnuovo Bormida. Con “Fuori Misura (il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno)” nel 2014 con Quelli di Grock ha vinto il Premio Ribalta come migliore attore e migliore spettacolo. Premio Eolo come migliore attore di teatro ragazzi 2015

BIO – Lorenzo Marcenaro

Nasce ad Alessandria nel 1983 e cresce nell’angolo di provincia tra Novi e Genova.

Il colpo di fulmine per la musica arriva presto, a poco più di tre anni, con l’ascolto casuale dei dischi dei genitori: inizierà gli studi di pianoforte all’età di sei anni.

Con l’adolescenza si appassiona a tastiere e sintetizzatori, entrando a fare parte di vari progetti che spaziano dal progressive all’heavy metal fino alla canzone d’autore.

Suona con i LoreWeaveR, i The Critical Failure, la Nuova Compagnia Instabile, band per cui partecipa alla realizzazione degli album in veste di tastierista, compositore e arrangiatore. Accompagna le band anche nei diversi tour in italia ed Europa. Nel 2018 inizia la collaborazione con il Teatro del Rimbombo, per il quale produce colonne sonore originali per gli spettacoli ed affianca la direzione artistica curando le musiche di ogni evento, teatrale e non, in cartellone. Inizia nel 2021 la collaborazione con Naif Teatro con lo spettacolo Più su di Quaggiù, dialogo improvvisato tra la sua tastiera, il corpo e la voce di Andrea Robbiano.

Teatro Naif

Siamo un collettivo artistico nato dal desiderio di alcuni allievi della scuola del Teatro del Rimbombo di lavorare in maniera professionale sul territorio nazionale. Lavoriamo per valorizzare territorio, tradizioni e temi fondamentali della contemporaneità, in ottica di continua contaminazione tra attori, registi, tecnici e tutte le figure che partecipano alla produzione dello Spettacolo.

Naif richiama ad un ritorno alle origini del Teatro, per liberarsi da pretesti e sovrastrutture e ritrovare l’ingenuità, il divertimento e la scoperta della scena. Naif è divenire maestri popolari della realtà, unendo i due sensi del termine arte, ovvero Mestiere ed Estro Creativo